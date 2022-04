Deux de nos ensembles LEGO préférés sont en solde pour un temps limité [PHOTOS]

Faites de la place dans votre décor, vous allez vouloir ces deux ensembles en solde, qui sont pourtant généralement difficiles à trouver.

Pour les horticulteurs en herbe

S’il y a une chose que la pandémie a faite de bien chez Pèse sur start, c’est de nous avoir donné la piqûre pour les plantes d’intérieur. On ne se le cachera pas, nos maisons sont devenues de vraies jungles urbaines.

Image courtoisie LEGO

Toutefois, on sait que ce n’est pas tout le monde qui a le pouce vert, c’est pourquoi on vous propose cet ensemble LEGO du bonsaï, destiné à un public adulte. En plus d’être immortel, ce beau kit est en solde et aura fière allure dans votre salon. Habituellement vendu à 69,99 $, on peut se l’offrir à 64,99 $ pour un temps limité.

Pour commander l’arbre bonsaï:

Ensemble LEGO #10281 Bonsaï Comprenant 878 pièces, il mesure plus de 18 cm de haut, 21 cm de long et 20 cm de large. *Les prix peuvent changer sans préavis. 64,99 $ Amazon Canada

Pour les amateurs de miel et de douceur

Mais ce n’est pas tout, parce qu’un autre ensemble LEGO tout aussi adorable profite d’un rabais intéressant qui plaira aux fans de longue date de Winnie the Pooh. Au lieu de 139,99 $, la maison de Winnie est offerte à 119,99 $.

L’ensemble comprend également cinq personnages de la série: Winnie the Pooh, Piglet, Tigger, Rabbit et Eeyore. Un beau kit LEGO à s’offrir en cadeau ou à faire découvrir à la prochaine génération.

Pour commander la maison de Winnie the Pooh:

Ensemble LEGO #21326 « Winnie The Pooh » Comprenant 1256 pièces, il mesure plus de 24 cm de haut, 18 cm de large et 22 cm de profondeur. *Les prix peuvent changer sans préavis. 119,99 $ Amazon Canada

