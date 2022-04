XCOM 2 est offert gratuitement sur PC pour une semaine

Que vous soyez fan de jeux de stratégie ou tout simplement curieux, c’est l’occasion parfaite d’essayer XCOM 2, alors que la version PC du populaire titre sera offerte gratuitement au cours des prochains jours sur l’Epic Games Store.

• À lire aussi: 70$ de rabais sur ce casque de jeu sans fil Razer pour Xbox Series X/S

• À lire aussi: C'est quoi, le métavers?

Jusqu’au 21 avril, il sera ainsi possible d’ajouter sans frais à sa collection le deuxième jeu de la franchise tactique rebootée de Firaxis Games, paru en 2016.

Proposant des affrontements stratégiques en tour par tour, XCOM 2 vous enverra tenter de délivrer la planète Terre du joug de l’envahisseur extraterrestre. Rien de moins!

Notons que le jeu d’aventure roguelike Insurmountable sera également gratuit sur l’Epic Games Store pendant la même période, soit du 14 au 21 avril.

Pour obtenir l’un des deux titres offerts lors de la prochaine semaine par Epic, il suffit de vous créer un compte sur l’Epic Games Store, si ce n’est pas déjà fait, puis d’ajouter XCOM 2 et Insurmountable à votre collection. Une fois cela fait, les deux jeux seront à vous pour toujours et il sera possible de les télécharger sans frais n’importe quand.

Fait intéressant, on sait d’ailleurs déjà ce qu’Epic Games proposera gratuitement aux membres de sa boutique en ligne la semaine prochaine: l’excellent jeu d’horreur Amnesia: Rebirth, de même que le jeu d’aventure coopératif Riverbond.

Ça promet!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s