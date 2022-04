Josh Brolin confirme sa participation à Dune 2

Josh Brolin a confirmé qu'il reprendra son personnage de Gurney Halleck dans la suite de Dune de Denis Villeneuve.

L'acteur de No Country for Old Men a révélé à Collider qu'il est tellement fier de faire partie de cette suite très attendue qu'il a demandé à son attachée de presse de mettre à jour sa page IMDb (Internet Movie Database, une base de données consultable sur internet) pour faire connaître sa participation.

« Je fais partie de Dune 2, à tel point que lorsque quelqu'un m'a dit que ce n'était pas sur IMDb, j'ai pris la peine d'appeler Liz et je lui ai dit : "Peux-tu mettre ça sur IMDb ?" Parce que c'est un moment de fierté pour moi, mec », a-t-il déclaré.

Dans l'épopée de science-fiction de 2021, le personnage de Josh Brolin, Gurney, est le maître d'armes de la maison Atreides et aide Paul Atreides, joué par Timothée Chalamet, à apprendre à se battre. La dernière fois que les spectateurs ont vu le personnage, son sort était inconnu.

Durant l’interview, Josh Brolin a révélé qu'il essayait de perdre du poids car Denis Villeneuve lui a dit le mois dernier, ainsi qu'à sa co-star Javier Bardem, que leurs rôles passeraient la majorité de la suite à se battre. « Il a dit : "Vous vous battez tout le temps. Et vous avez été dans le désert avec les Fremen et tout ça". Et là, on a paniqué. On a baissé les yeux et on a vu ce petit ami (notre bidon) sur notre abdomen. Nous étions donc tous les deux en mode régime complet aux Oscars, même si ça ne se voyait absolument pas. Nous étions déjà en mode régime, en mode régime de panique », a-t-il partagé avec humour.

Le tournage de Dune 2, avec également Zendaya et Rebecca Ferguson, commencera en juillet. Le film devrait sortir en octobre 2023.

