Trois cosplayeuses d’ici ont été invitées à la première de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore à Londres

Si vous avez déjà visité les événements Comiccon au Québec, vous avez certainement dû croiser les soeurs Estrada. Cosplayeuses depuis plusieurs années, elles sont habituées de faire tourner les têtes avec leurs créations réalistes dans les conventions geek. Et leur talent a même attiré l’attention de Warner Bros. Canada, qui leur a offert une expérience incroyable pour souligner le lancement de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Samantha, Carmen et Aileen Estrada ont été invitées par Warner Bros. Canada à non seulement assister à la première de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore à Londres et à défiler sur le tapis rouge, mais aussi à participer à la Warner Bros. Studio Tour, où elles ont pu voir des éléments des plateaux de tournage des mondes magiques de Harry Potter et Fantastic Beasts.

« Explorer les décors du Wizarding World avec mes soeurs, et interagir avec ce décor, comme le Miroir du Riséd, est un souvenir si spécial pour moi, car ça m’a rappelé qu’on lisait les histoires ensemble et qu’on partage un amour pour quelque chose qui a apporté tant de magie dans nos vies », explique Samantha à Pèse sur Start.

Selon Aileen, les soeurs ont grandi avec cet univers magique. Elles faisaient la queue pour acheter les nouveaux livres, allaient aux projections des nouveaux films à minuit, et restaient debout jusqu’au petit matin à lire les livres ensemble, en faisant les voix des personnages.

«Ouvrir les portes de la Grande Salle, c’était vraiment comme rentrer à la maison. Beaucoup de larmes ont été versées, c’est sûr! », déclare Aileen.

Pour Carmen, être invitée à Londres par Warner Bros. Canada était un rêve devenu réalité. « En tant que fan de longue date du monde des sorciers, c’était haut dans ma liste de souhaits, de voir les studios Warner Bros. et tous les décors et costumes en personne. Dire que j’ai fait tout ça avec mes soeurs me semble irréel! »

Les soeurs ont partagé sur leurs réseaux sociaux plusieurs vidéos de leur voyage à Londres. Les cosplayeuses, qui étaient magnifiquement costumées pour leur visite des studios, ont vraisemblablement vécu beaucoup d’émotions.

De plus, elles ont eu la chance de défiler sur le tapis rouge de la première du film Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore à Londres, aux côtés des acteurs.

« Je pense que j’ai rêvé à mon moment sur le tapis rouge depuis l’âge de 7 ans - et pouvoir le vivre avec mes soeurs, et assister à la première de quelque chose que nous aimons et qui nous tient à coeur était tellement magique », déclare Aileen.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore sort en salle le 15 avril 2022.

