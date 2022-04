Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore en tête du box-office nord-américain

Le dernier opus de la saga Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, a jeté un sort au box-office nord-américain lors de sa sortie en salles pour s’emparer de la première place ce week-end, selon des chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiés dimanche.

Ce nouvel épisode de la saga dérivée du monde d’Harry Potter, centré sur la lutte d’Albus Dumbledore (Jude Law) contre le maléfique Gellert Grindelwald, joué par Mads Mikkelsen en remplacement de Jonnhy Depp, a selon ces estimations engrangé 43 millions de dollars au cours de ses trois premières journées d’exploitation aux États-Unis et au Canada.

The Secrets of Dumbledore signe toutefois la pire recette pour l’un des onze films issus de l’univers inventé par J. K. Rowling lors d’un premier week-end, note le site Variety.

«Il était impossible que les Fantastic Beasts égalent le succès d’Harry Potter», a commenté David Gross, du cabinet Franchise Entertainment Research. Un tel triomphe «n’arrive qu’une fois dans une vie».

Sonic 2, en forte baisse lors de sa deuxième semaine d’exploitation, descend à la deuxième place avec 30 M$.

Dans cette suite des aventures du hérisson bleu, Jim Carrey reprend son rôle du méchant et moustachu docteur Robotnik, qui veut –tout simplement– détruire l’humanité, à moins que Sonic ne l’en empêche...

The Lost City, film d’action mêlé de comédie romantique avec Sandra Bullock et Channing Tatum, complète le podium avec 6,5 M$.

Everything Everywhere All at Once chipe la quatrième place, avec 6 M$, suivi par le film biographique Father Stu, avec Mark Wahlberg dans le rôle d’un boxeur converti en prêtre, qui réalise un décevant premier week-end dans les salles obscures avec seulement 5,7 M$.

Le reste du top 10:

6. Morbius (4,7 M$ )

7. Ambulance (4 M$)

8. The Batman (3,8 M$)

9. KGF 2 HINDI (2,8 M$)

10. Uncharted (1,2 M$)

