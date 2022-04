Portal 3: un des scénaristes de la franchise implore Valve de lancer le travail sur un troisième volet

À quoi aura-t-on droit en premier, un troisième Half-Life ou un nouveau Portal? Connaissant l’historique de Valve, fort probablement aucun des deux, mais ça n’a pas empêché pas un artisan qui a œuvré pour le studio de livrer un vibrant plaidoyer en faveur de Portal 3.

Lors d’un passage au podcast Kiwi Talkz, le scénariste Erik Wolpaw, qui a travaillé notamment sur les deux premiers Portal, a milité pour un troisième volet de la franchise culte, appelant Valve à lancer le chantier sans perdre de temps.

«On doit commencer [le travail sur] Portal 3. C’est mon message à l’endroit de... de n’importe qui», a affirmé Wolpaw à la fin de sa discussion avec l’animateur Reece Reilly, comme l’a repéré VGC.

Soutenant qu’il «ne rajeunissait pas», le scénariste a soutenu que l’entreprise américaine devrait tout simplement donner le feu vert au projet avant que l’équipe originale de la franchise ne soit plus là pour travailler sur le jeu.

«Nous approchons du point où –c’est fou à dire– [nous] serons littéralement trop vieux pour travailler sur Portal 3. Donc, nous devrions juste le faire», a-t-il argué.

Plus facile à dire qu’à faire

Certes, ce n’est pas non plus parce qu’un des piliers de Portal clame haut et fort vouloir donner vie à un troisième volet que Valve sautera à pieds joints dans l’aventure. Et ça, Erik Wolpaw en est bien conscient.

«Je me mettrais au travail sur un autre Portal dans le temps de le dire, mais je ne peux pas le faire moi-même», a-t-il concédé.

Wolpaw, qui a aussi œuvré sur Psychonauts, Left 4 Dead et Half-Life: Alyx, a ainsi souligné que Valve comptait environ 300 employés et que plusieurs d’entre eux travaillaient sur Steam ou d’autres projets. Selon lui, l’entreprise n’a donc peut-être pas les ressources dans l’immédiat pour se lancer dans le développement d’un jeu comme Portal 3.

«Il y a un coût d’opportunité certain à prendre 75 personnes et essayer de faire un jeu. Autant que l’on ait souvent l’impression que Valve est juste une bande de personnes qui boivent des gin-tonics autour d’une piscine, tout le monde travaille», a-t-il fait valoir.

«Ils travaillent tout le temps, c’est juste que vous ne voyez pas toujours le [résultat]. Ça ne finit pas toujours par sortir ou ça sort des années plus tard. C’est transformé en autre chose. Donc, tout le monde est occupé, j’imagine que c’est ce que j’essaie de dire. Les gens font tous quelque chose», a-t-il insisté.

Wolpaw a aussi souligné que, malgré l’appétit des fans de la franchise, Portal 3 ne risquerait pas de faire autant d’argent que les plus gros canons de Valve, comme Counter-Strike: Global Offensive.

«Ceci étant dit, peut-être que chaque jeu n’a pas besoin de faire autant d’argent que Counter-Strike: GO, tu sais, Gabe, si tu es à l’écoute», a lancé à la blague le scénariste à l’endroit du fondateur et grand patron de Valve, Gabe Newell.

Que Portal 3 voit le jour ou non, soulignons que la franchise fera tout de même son apparition sur la Nintendo Switch plus tard cette année avec Portal: Companion Collection, qui inclura les deux premiers volets de la série culte.

Et, qui sait, peut-être bien que le succès de ce portage incitera Valve à lancer le travail sur de nouvelles aventures... En tout cas, c’est déjà peut-être plus probable que Half-Life 3!

