Un AUTRE jeu de Star Wars est en préparation, cette fois-ci par la réalisatrice d’Uncharted

S’il fut une époque où les jeux inspirés de l’univers de Star Wars se faisaient un peu plus rares, on ne peut définitivement plus dire que c’est le cas.

La preuve? Après les trois titres annoncés chez Respawn, celui d’Ubisoft, l’autre de Quantic Dream et le remake de Knights of the Old Republic (vous pouvez reprendrez votre souffle), on apprend que la réalisatrice des trois premiers Uncharted, Amy Hennig, prépare, elle aussi, son propre jeu de Star Wars.

Certes, il s’agira d’une «revanche» pour Hennig, puisque celle-ci était à la tête, il y a quelques années, d’un autre projet inspiré par la franchise culte, en développement à l’époque chez Visceral Games. Vu comme très prometteur à l’époque, le jeu avait toutefois été annulé par Electronic Arts, lorsque l’éditeur américain a décidé de fermer le studio en 2017.

Maintenant présidente de Skydance New Media, c’est donc une belle victoire pour Hennig d’annoncer ce mardi son retour dans l’univers créé par George Lucas avec un nouveau jeu, créé en collaboration avec Lucasfilm Games.

Cela dit, on ne connaît pas encore grand-chose du projet, si ce n’est qu’il s’agira d’un «jeu d’action-aventure, axé sur le récit», qui mettra de l’avant une «histoire originale».

«J’ai souvent décrit que de voir Star Wars en 1977 avait essentiellement reprogrammé mon cerveau de 12 ans, façonnant de façon indélébile ma vie créative et mon avenir. Je suis ravie de travailler avec Lucasfilm Games à nouveau afin de raconter des histoires interactives dans cette galaxie que j’adore», a commenté la réalisatrice et scénariste dans un communiqué de presse.

Rappelons que le studio Skydance New Media, qu’elle a cofondé en 2019, œuvre déjà sur un jeu d’action-aventure basé sur le monde de Marvel.

De toute évidence, ce n’est pas demain la veille que l’on pourra découvrir plus en profondeur le prochain jeu de Star Wars d’Amy Hennig. Entre temps, par contre, quelque chose me dit que l’on ne risque pas de manquer d’aventures à la sauce galactique à se mettre sous la dent. Loin de là!

