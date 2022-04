Dragonflight: les dragons sont de retour dans World of Warcraft [VIDÉO]

Les dragons d’Azeroth sont de retour pour défendre des forces maléfiques les Dragon Isles, leur foyer ancestral, dans la nouvelle extension de World of Warcraft: Dragonflight.

Cette annonce est bien sûr accompagnée d’une bande-annonce comme Blizzard sait bien les faire. On y apprend un peu les origines de l’histoire d’Azeroth et le retour des dragons pour vaincre une ancienne menace.

Le dragon est à l’honneur dans Dragonflight. En plus d’amener les joueurs dans un nouveau monde, les Dragon Isles, ils pourront le faire dans les airs, à dos de Drakes.

Nouvelle race et nouvelle classe

Qui dit nouvelle extension, dit aussi nouvelle race ou nouvelle classe. On peut maintenant être un Dracthyr, une forme de dragon humanoïde qui peut se métamorphoser en forme draconique. Cette race n’aura qu’une classe: les Evokers.

L'Evoker a le choix entre deux spécialisations:

Devastation : une spécialité de type DPS, qui fait des dégâts à distance

une spécialité de type DPS, qui fait des dégâts à distance Preservation: une spécialité de type guérisseur

Le Dracthyr pourra se joindre à l'Alliance ou à la Horde, il aura sa propre zone de départ et, comme le Death Knight et le Demon Hunter, il débutera à un niveau plus élevé.

Des améliorations et des nouveautés

Dragonflight introduira aussi son lot d’améliorations et de nouveautés dans World of Warcraft, que la communauté accueille positivement.

D’abord, les professions auront droit à une mise à jour majeure. Les joueurs pourront maintenant mettre de l’avant leur profession qu’ils ont si savamment apprise. Un joueur pourra faire des commandes pour des objets que seuls les artisans peuvent créer. Ces derniers auront aussi accès à de nouveaux équipements de profession et à un nouveau système de spécialisation.

Un nouveau système de talents sera aussi instauré avec l’arrivée de Dragonflight. Les joueurs pourront obtenir des points de talents à chaque gain de niveau et les dépenser dans deux arbres différents. L’arbre des talents contient des techniques uniques pour la classe choisie, tandis que l’arbre de spécialisation renforce les techniques offensives ou les soins.

Finalement, après 18 ans d’existence, Blizzard mettra ENFIN à jour l’interface de jeu et, selon le peu d’images qu’on a pu voir dans la présentation, on pourra la modifier à notre guise.

Dragonflight n’a pas encore de date de sortie. Toutefois, Blizzard permet déjà aux joueurs de s’inscrire pour avoir la chance d’essayer éventuellement le test bêta de Dragonflight.

Pendant ce temps dans WoW Classic

Blizzard a aussi annoncé que l’extension Wrath of the Lich King sortira dans WoW Classic d’ici la fin de l’année.

