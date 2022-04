Ezra Miller arrêté une fois de plus, ce coup-ci pour une agression présumée

Dans une histoire qui se répète tristement, Ezra Miller a été arrêté une fois de plus ce mardi à Hawaï, en raison d'une agression présumée.

L'acteur de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore est déjà connu pour ses pertes de contrôle. Ce coup-ci, l'artiste se serait mis en colère lorsqu'on lui a demandé de quitter le domicile d'une connaissance et aurait jeté une chaise sur une femme. Celle-ci aurait reçu des soins pour une coupure d'un centimètre sur le front.

La vedette de 29 ans a été arrêtée par la police à la suite d'un contrôle routier à Keaau vers 1h30 mardi matin et a ensuite été relâchée dans l'attente d'une enquête plus approfondie, a déclaré le département de la police à Hawaii News Now. Il s'agit de la deuxième arrestation d’Ezra Miller à Hawaï en l'espace d'un mois.

L’acteur avait déjà été arrêté et inculpé de trouble à l'ordre public et de harcèlement à la suite d'un incident dans un bar karaoké à Hilo fin mars. Quelques heures après sa deuxième arrestation, Ezra Miller a comparu au tribunal via Zoom mardi après-midi pour une audience relative à la première arrestation.

Iel a plaidé coupable pour conduite désordonnée et a accepté de payer une amende de 500 dollars. L'accusation de harcèlement a été abandonnée.

Selon l'Associated Press, l'audience a été avancée d'une semaine car Francis Alcain, l'avocat d’Ezra Miller, a déclaré au tribunal que l'interprète de Flash dans Justice League avait «diverses obligations professionnelles en Californie et/ou à New York» et qu'il fallait avancer l'audience pour résoudre le problème.

