Netflix poursuit sa percée dans les jeux vidéo avec Exploding Kittens

Netflix n'est pas près de lâcher les manettes. Le géant du streaming continue sa percée dans le monde du gaming en annonçant l'adaptation du jeu de cartes Exploding Kittens. Au programme? Un jeu mobile et une série animée avec, entre autres, Tom Ellis et Lucy Liu.

Netflix ne fait pas les choses à moitié! La plateforme de diffusion a annoncé le lancement d'un jeu mobile et d'une série animée basés sur le jeu de cartes populaire Exploding Kittens, qui se rapproche d'une sorte de «roulette russe» version cartes et avec des chats.

«Le codéveloppement d'un jeu et d'une série animée est une première pour Netflix», a déclaré Mike Moon, responsable de l'animation pour adultes chez Netflix. «Netflix est l'endroit idéal pour explorer cet univers en pleine expansion et nous avons beaucoup de chance de travailler avec cette équipe incroyable!»

Pour porter ce projet de série animée, Netflix s'est entouré d'acteurs et actrices bien connus de leurs abonnés. Dans la distribution, on retrouvera Tom Ellis (Lucifer), mais aussi Abraham Lim (Clickbait). Lucy Liu (Charlie’s Angels, Kill Bill) sera aussi de la partie avec Ally Maki (Wrecked, Toy Story 4), Mark Proksch (What We Do In The Shadows, Better Call Saul) et Sasheer Zamata (Woke, Home Economics).

Dirigée par les réalisateurs-scénaristes Shane Kosakowski et Matthew Inman, la série animée Exploding Kittens racontera le conflit éternel entre l'Enfer et le Paradis avec le Diable et Dieu qui se retrouvent sur Terre dans le corps de chats domestiques. La série est attendue pour 2023 sur la plateforme.

Un jeu sans frais supplémentaires

Baptisé Exploding Kittens - The Game, le jeu mobile reprendra les règles originales: tirer une carte tout en évitant celle du chaton explosif qui vous fera perdre la partie.

Netflix a tout de même pensé à rajouter des surprises avec deux nouvelles cartes exclusives: Radar, qui aidera les joueurs à connaître la position de la carte du chaton explosif dans le paquet de cartes, ainsi que Flip Flop, qui permettra d'inverser l'ordre des cartes dans le paquet.

Le jeu mobile reprendra le thème de la série et permettra aux joueurs d'utiliser leurs personnages préférés. Un jeu qui sera aussi bien disponible en mode multijoueur qu'en mode solo. Pas d'inquiétudes, les abonnés Netflix n'auront rien à payer en plus pour s'essayer à ce nouveau jeu mobile sur la plateforme qui sera «sans frais supplémentaires ni achats dans l’application». Il faudra attendre mai pour s'essayer à ce jeu explosif.

«Netflix est la seule plateforme qui pouvait donner vie à Exploding Kittens à la fois dans une série et un jeu», a déclaré Matthew Inman, directeur de la création d'Exploding Kittens et créateur de The Oatmeal. «Nous avons en fait lancé Exploding Kittens sur Kickstarter comme un projet de week-end, mais notre communauté a été le cœur et l'âme de l'entreprise au cours des six dernières années. La nouvelle série et le nouveau jeu donneront à nos fans de nouvelles façons de se connecter et d'interagir avec l'univers du jeu.»

Lancée sur la plateforme collaborative Kickstarter, la campagne Exploding Kittens a récolté 8,7 millions de dollars en seulement 30 jours auprès de 219 000 donateurs, devenant le projet le plus soutenu de l'histoire de la plateforme. Plus de 18 millions de jeux ont été vendus.