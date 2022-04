26 ans après sa sortie, Quake ajoute de nouvelles maps et plus encore

1996 nous a donné des bijoux vidéoludiques comme Super Mario 64, Duke Nukem 3D, ainsi que Quake. 26 ans plus tard, ce dernier reçoit une nouvelle mise à jour ajoutant des maps, des options d’accessibilité et plus encore.

Selon les notes publiées par Bethesda, la nouvelle mise à jour a été déployée ce mercredi dans la version améliorée du jeu, sortie l’année dernière, et ce, sur toutes les plateformes. Celle-ci est continuellement mise à jour par Bethesda.

Meilleure accessibilité

Pour faciliter la lecture et offrir une meilleure accessibilité, les joueurs peuvent maintenant changer le style du menu en format noir et blanc avec une police plus lisible. Des modes Text-to-Speech ont aussi été ajoutés pour convertir le chat textuel multijoueur en voix, de même que de convertir le chat vocal en texte dans la même fenêtre de clavardage.

Nouveaux modes d'accessibilité Courtoisie Bethesda

D’autres options pour faciliter l’expérience visuelle ont été ajoutées, telles que le contraste élevé, les polices alternatives et la diminution des flashs à l’écran.

Trois nouvelles maps dans le mode Horde

Pour la première fois depuis bien longtemps, les joueurs pourront essayer trois nouvelles cartes de jeu dans le mode Horde: Relic, The Trial et The Tower, courtoisie des développeurs chez MachineGames.

Courtoisie Bethesda Relic

Courtoisie Bethesda The Trial

Courtoisie Bethesda The Tower

D’autres améliorations ont par ailleurs été apportées à la jouabilité, comme les munitions qui réapparaissent aux 20 secondes au lieu d’une fois par ronde, la désactivation des codes de triche dans les partiques publiques (toujours activables en privé sur PC) et une amélioration de l’intelligence artificielle des ennemis, entre autres.

La version PC a aussi eu droit à des améliorations supplémentaires spécifiquement pour les moddeurs.

Pour consulter les notes de l’Update 3, rendez-vous sur le site de Bethesda.

La version améliorée de Quake, sortie en 2021, est disponible sur PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One.

