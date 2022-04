Animal Farm: Andy Serkis va réaliser l'adaptation animée du classique d'Orwell

Andy Serkis veut tourner sa version d'Animal Farm, le «chef-d'œuvre d’Orwell, toujours d'actualité».

• À lire aussi: Seigneur des anneaux: Andy Serkis se déplaçait à quatre pattes sur le plateau pour rester dans le personnage de Gollum

L'acteur cinéaste et sa société de production The Imaginarium se sont associés aux studios d'animation et d'effets visuels Aniventure et Cinesite pour créer une nouvelle adaptation du court roman allégorique de George Orwell, écrit en 1945.

L’histoire suit un groupe d'animaux de ferme qui se rebellent contre leur propriétaire humain dans l'espoir de créer une société où les animaux pourront être égaux, libres et heureux. Mais les choses finissent mal pour une partie des rebelles.

Andy Serkis, qui réalisera le film à partir d'un scénario de Nicholas Stoller, développe le projet depuis 2012, mais il ne regrette pas les difficultés pour atteindre son objectif.

«Le parcours difficile pour porter cette histoire extraordinaire à l'écran a finalement été récompensé par l'opportunité de s'associer à la brillante équipe d'Aniventure et de Cinesite», a-t-il expliqué dans une déclaration au Hollywood Reporter. «Ensemble, nous espérons faire de notre version du chef-d'œuvre d'Orwell, toujours d'actualité, un film puissant sur le plan émotionnel, humoristique et accessible à tous les âges. Un conte non seulement pour notre époque, mais aussi pour les générations à venir.»

L’acteur et réalisateur, qui a fréquemment travaillé avec la capture de mouvement au cours des vingt dernières années, avait déclaré en 2012 qu’il utiliserait cette technologie pour Animal Farm.

Expliquant en quoi le film sera différent des deux précédentes adaptations cinématographiques, il a ajouté: «Nous restons dans le domaine de la fable et [visons] un public familial. Nous n'allons pas traiter de la politique de manière autoritaire. Le film sera centré sur l'émotion d'une manière qui, à mon avis, n'a jamais été vue auparavant. Le point de vue que nous adoptons sera légèrement différent de la façon dont il est normalement dépeint et les personnages, nous les examinons sous un nouvel angle.»

Le film d’Andy Serkis avait été récupéré par Netflix en 2018, mais il semble maintenant que le service de streaming ne soit plus lié au projet.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s