F1 22 sortira en juillet, offrira de la VR sur PC [BANDE-ANNONCE]

Quelques semaines après le lancement de la saison 2022 de Formule 1, qui met en scène de toutes nouvelles voitures et des règlements revus, c’est au tour de Codemasters de lever le voile sur le prochain volet de sa série dédiée à la F1.

Présenté ce jeudi avec une première bande-annonce et quelques clichés, F1 22 – un titre encore une fois très original – sortira le 1er juillet prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. L’édition Champions du jeu sera quant à elle accessible en primeur trois jours plus tôt, dès le 28 juin.

Après un chapitre en 2021 qui offrait un mode histoire scripté, intitulé Point de rupture, Codemasters et EA Sports reviennent cette fois-ci avec une offre un peu plus classique, qui comptera entre autres les intemporels modes Carrière et Mon Écurie. On promet néanmoins que ceux-ci seront revus et améliorés.

Évidemment, on retrouvera dans le jeu l’ensemble des équipes, pilotes et circuits de la saison 2022, incluant la toute nouvelle course à Miami.

Sinon, parmi les «grandes» nouveautés de F1 22, on remarque l’inclusion d’un «nouvel espace» virtuel portant le nom de La vie en F1, où on pourra notamment accumuler, à la manière d’un pilote qui dépense tranquillement sa fortune, des «des supercars, des vêtements [et] des accessoires» et les «afficher aux yeux du monde entier».

Autre point intéressant, le titre sera compatible avec les casques de réalité virtuelle sur PC, dont l’Oculus Rift et le HTC Vive. De quoi s’immerger encore davantage dans la discipline-reine du sport automobile... et peut-être se donner un petit mal de cœur en prime.

D’ici sa sortie au début du mois de juillet prochain, il est déjà possible de précommander F1 22 sur PlayStation, Xbox et PC.

