La sortie de Spider-Man: Across the Spider-Verse repoussée de plusieurs mois, jusqu’en 2023

Si vous pensiez que l’époque des reports dans l’industrie du cinéma était chose du passé, détrompez-vous! La dernière victime? Miles Morales et Spider-Man: Across the Spider-Verse, alors que la sortie du long-métrage d’animation se voit repoussée de plusieurs mois.

La suite de l’excellent Spider-Man: Into the Spider-Verse, paru en 2018, devait initialement arriver en salle en avril 2022, avant d’être retardée une première fois en octobre 2022. Cela ne tient toutefois plus, puisque Sony a annoncé mercredi que le film, réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, sortirait finalement le 2 juin 2023.

Au final, les fans devront donc attendre huit mois de plus avant de voir Miles Morales et Gwen Stacy se lancer dans une nouvelle aventure à travers une multitude de dimensions.

Notons qu’un troisième film de la saga Spider-Verse est toujours prévu pour mars 2024. Sa date de sortie demeure ainsi inchangée... pour le moment.

Un premier aperçu de Spider-Man: Across the Spider-Verse avait été partagé en décembre dernier, avec une bande-annonce qui montraient les deux héros voyager d’univers en univers, sautant par le fait même d’un style artistique à un autre.

Avec un avant-goût du genre, disons que l’on n’a pas le choix d’être patient!

