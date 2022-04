Bienvenue en 2022: Godzilla et King Kong se joignent à Call of Duty Warzone

Après avoir invité Snoop Dogg à fouler les champs de bataille virtuels de la Seconde Guerre mondiale plus tôt ce mois-ci, Call of Duty continue de pousser à l’extrême le réalisme (!) de ses jeux, en ajoutant Godzilla et King Kong aux affrontements de Warzone.

Activision a partagé une première bande-annonce du très bizarre croisement entre les franchises ce jeudi, présentant un bref extrait d’une cinématique où les deux créatures géantes s’affrontent.

L’événement, qui a pour titre Operation Monarch, doit être mis en branle dès le 11 mai dans Call of Duty: Warzone, indique la vidéo d’un peu plus d’une minute.

Au-delà de ces quelques informations, on n’en sait toutefois pas beaucoup plus sur ces nouveaux rebondissements pour le battle royale d’Activision, si ce n’est que le tout est basé sur le film Godzilla vs. Kong, paru il y a déjà plus d’un an.

Notons sinon que la troisième saison de Call of Duty: Warzone Pacific et Vanguard doit quant à elle être lancée la semaine prochaine, le 27 avril plus précisément. Comme le veut la tradition, celle-ci proposera de nouvelles cartes, des armes supplémentaires, un Gulag repensé et des points d’intérêts revus.

De quoi patienter d’ici l’arrivée de Godzilla et King Kong... Oui, nous vivons dans un monde bien étrange.

