Sony dévoile la date de mise en service du nouveau PlayStation Plus

Un peu moins d’un mois après avoir annoncé en grande pompe la refonte de PlayStation Plus, Sony a dévoilé ce vendredi la date du lancement de la version 2.0 de son populaire service.

Les joueurs au Canada (et ailleurs en Amérique) pourront ainsi découvrir la nouvelle mouture de PS Plus dès le 13 juin prochain, alors que les Européens devront patienter une dizaine de jours de plus, soit jusqu’au 22 juin.

Les marchés asiatiques, excluant le Japon, seront les premiers à en faire l’expérience le 23 mai. Les Japonais, eux, y auront droit le 1er juin.

Fait intéressant, on parle sur le blogue de PlayStation de dates de sortie «prévues». Sony semble en ce sens se laisser une petite marge de manœuvre, si jamais des retards devaient survenir dans la mise en place de la nouvelle version du service.

«Nous préparons consciencieusement ce déploiement mondial pour proposer à nos abonnés des options flexibles, des jeux de qualité et un meilleur rapport qualité/prix depuis un moment déjà, et nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du premier déploiement régional», peut-on lire dans le billet publié ce vendredi.

Dès le lancement, en juin, PlayStation Plus proposera trois paliers d’abonnement, le premier offrant les mêmes avantages que la version actuelle de PlayStation et les deux autres y ajoutant les jeux sur demande de PlayStation Now, de même qu’une sélection de titres classiques de la première PlayStation, de PS2 et de PSP, pour un coût supplémentaire.

Toutefois, contrairement à la Xbox Game Pass, il est à noter que les nouveautés de PlayStation Studios ne sortiront pas dès le «jour un» sur PlayStation Plus, peu importe le palier choisi.

Plus précisément, voici ce que proposeront les trois niveaux d’abonnement:

PlayStation Plus Essential

Prix: 9,99$ US – 8,99€ par mois / 24,99$ US – 24,99€ pour trois mois / 59,99$ US – 59,99€ pour un an

Premier palier qui proposera les mêmes avantages du PlayStation Plus actuel, soit:

Deux jeux téléchargeables chaque mois;



Des rabais exclusifs;



Le stockage dans le cloud des sauvegardes de jeu;



L’accès au multijoueur en ligne.

PlayStation Plus Extra

Prix: 14,99$ US – 13,99€ par mois / 39,99$ US – 39,99€ pour trois mois / 99,99$ US – 99,99€ pour un an

Les mêmes avantages que PlayStation Plus Essential, avec, en prime:

Un catalogue d’environ 400 jeux PS4 et PS5, provenant du catalogue PlayStation Studios et de studios tiers;



Les jeux pourront être téléchargés et accessibles hors ligne.

PlayStation Plus Premium

Prix: 17,99$ US – 16,99€ par mois / 49,99$ US – 49,99€ pour trois mois / 119,99$ US – 119,99€ pour un an

Les mêmes avantages que PlayStation Plus Essential et Extra, avec, en prime:

340 jeux supplémentaires, incluant des titres PS3 offerts en streaming et des classiques de PlayStation, PS2 et PSP, offerts en streaming ou en téléchargement;

L’accès en streaming aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Le jeu en streaming sera accessible sur les consoles PS4 et PS5, de même que sur PC;

Des versions d’essai à durée limitée, permettant d’essayer certains jeux avant de les acheter.

Soulignons que les coûts d’abonnement au Canada n’ont toujours pas été dévoilés par Sony.

