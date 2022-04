Tales from the Borderlands bientôt de retour avec un nouveau jeu

On replongera une fois de plus cette année dans l’univers de Borderlands, alors que Gearbox a annoncé jeudi à PAX East un nouveau Tales from the Borderlands.

Selon ce que rapporte Polygon, le jeu reviendra sous une formule un peu différente, bien que toujours dans son format narratif interactif habituel. Selon le PDG de Gearbox Randy Pitchford, on pourrait voir la sortie du prochain Tales from the Borderlands plus tard cette année.

Il aurait déclaré à la foule de la convention PAX East que ce nouvel opus suivra «de tous nouveaux personnages et de toutes nouvelles histoires des Borderlands». On connait pour l'instant peu de détails sur le projet, mais Pitchford a promis qu’on pourrait avoir droit à de nouvelles informations sur le jeu cet été.

Tales from the Borderlands était originellement développé par Telltale Games, qui nous ont notamment donné The Walking Dead, Minecraft: Story Mode et The Wolf Among Us. Après la fermeture du studio en 2018, 2K Games a racheté la franchise. En 2021, ce dernier a finalement ressorti Tales from the Borderlands en format numérique sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en un seul jeu, incluant les cinq épisodes.

