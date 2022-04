Diablo Immortal arrivera sur mobile et PC (!) en juin

Diablo Immortal, le jeu mobile inspiré de la franchise mythique, ne sera finalement pas qu’un jeu mobile. Blizzard a ainsi annoncé lundi que le MMORPG sortirait également sur PC, en plus d’Android et iOS, le 2 juin prochain.

• À lire aussi: Diablo IV présente son monde ouvert et ses environnements variés [VIDÉOS]

• À lire aussi: Dragonflight: les dragons sont de retour dans World of Warcraft [VIDÉO]

Le titre, annoncé en 2018, proposera du coup du jeu et de la progression croisés (cross-play et cross-progression) entre les différentes plateformes, mais nécessitera néanmoins d’y jouer en ligne.

Par ailleurs, si Diablo Immortal utilisera des contrôles tactiles sur mobile, il sera possible d’utiliser clavier et souris, ou encore une manette, sur PC.

Jeu gratuit de type «free-to-play», le nouveau MMORPG de Blizzard doit prendre place entre les événements de Diablo 2 et Diablo 3 et proposera une histoire qui amènera les joueurs dans huit régions distinctes. Six classes de personnages seront offertes, donc certaines tirées des jeux précédents de la franchise.

Il est à noter que le titre qui paraîtra le 2 juin prochain sera en fait une bêta ouverte de Diablo Immortal. Celle-ci doit néanmoins inclure le même contenu et des fonctionnalités identiques à la version finale du jeu, qui conservera d’ailleurs la progression des joueurs.

Les curieux et autres inconditionnels de la série de Blizzard peuvent déjà s’enregistrer sur le site du développeur en vue de la sortie sur PC et mobile dans un peu plus d’un mois.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s