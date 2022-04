Pirates des Caraïbes: Johnny Depp ne veut plus jamais incarner Jack Sparrow

Johnny Depp a affirmé qu'il ne jouerait plus le capitaine Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes.

L'acteur américain est actuellement en plein procès dans le comté de Fairfax, en Virginie, après avoir poursuivi son ex-femme Amber Heard pour diffamation, l'actrice d'Aquaman ayant contre-attaqué.

Lors du contre-interrogatoire de la semaine dernière, l'avocat Ben Rottenborn a remis en question l'affirmation de la vedette selon laquelle une tribune qu'Amber Heard avait écrite pour le Washington Post en 2018, dans laquelle elle se décrivait comme une victime de violences domestiques, l'avait conduit à perdre potentiellement son rôle dans la franchise de Disney.

«Deux ans s'étaient écoulés, on ne parlait de moi dans le monde entier que comme ce cogneur de femme, a-t-il déclaré, selon Variety, faisant référence à son procès en diffamation en 2020 au Royaume-Uni. Je suis donc sûr que Disney essayait de couper les liens pour se protéger.»

Amber Heard s'est mariée avec Johnny Depp en 2015. Ils se sont séparés en mai 2016, date à laquelle elle a demandé le divorce et obtenu une ordonnance d'injonction temporaire d'éloignement.

Alors qu'un sixième volet de Pirates des Caraïbes était précédemment en cours de développement, l'acteur a expliqué que le projet restait en suspens. Cependant, Depp a également révélé qu'il n'avait plus envie de participer à la saga.

Ben Rottenborn a demandé au comédien de 58 ans: «Le fait est, M. Depp, si Disney venait à vous avec 300 millions de dollars et un million d'alpagas, rien au monde ne vous inciterait à revenir travailler avec Disney sur un film Pirates des Caraïbes? Correct?» «C'est vrai, M. Rottenborn», a répondu Johnny Depp.

L'acteur a cité les actions des patrons de Disney à la suite des allégations initiales d'Amber Heard contre lui pour expliquer sa décision.

«Ils n'ont pas retiré mon personnage des manèges. Ils n'ont pas cessé de vendre des figurines du capitaine Jack Sparrow. Ils n'ont pas arrêté de vendre quoi que ce soit. Ils ne voulaient tout simplement pas qu'il y ait des casseroles derrière moi qu'on pourrait ressortir», a-t-il ajouté.

Les représentants de Disney n'ont pas encore répondu aux affirmations de Johnny Depp sur le statut du film.

