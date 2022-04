GTA 6: un moteur graphique «en avance sur son temps », selon un informateur

Le journaliste Chris Klippel, souvent une source de confiance en ce qui concerne Rockstar Games, a rapporté que les fans ne devraient pas être déçus du prochain opus de la franchise Grand Theft Auto, en raison de la nouvelle version du moteur graphique utilisée par le studio.

Dans une publication Twitter, relayée par GamesRadar, Klippel a indiqué que la nouvelle version du moteur graphique de Rockstar Games (RAGE9), supposément utilisée pour GTA 6, «[risquait] d’être assez incroyable». Il a ensuite ajouté qu’il avait «pu avoir des retours très positifs» et que les fans ne devraient «vraiment ne pas être déçu sur ce point».

«On parle d’un moteur en avance sur son temps», a-t-il dit en terminant.

On tient à rappeler que l’ancienne version du moteur graphique de Rockstar avait été utilisée pour développer une vaste liste de hits du studio, comme Red Dead Redemption 2, GTA 5 et Max Payne 3. Et l'on sait très bien qu’à leur sortie, ces jeux avaient été célébrés pour leurs graphismes impressionnants.

Rockstar Games reste néanmoins avare de nouvelles concernant GTA 6, n’ayant annoncé que l’existence d’une suite en février dernier et que le développement était bien entamée.

Des boosts de bienvenue et des améliorations pour GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S

Dans un autre ordre d’idées, Rockstar Games a discrètement déployé un correctif, mardi, comprenant des modifications à la version de Grand Theft Auto 5 pour la nouvelle génération de consoles. Les joueurs ont également remarqué de nouveaux fichiers ajoutés à la version PC du jeu, ce qui pourrait laisser entendre que des améliorations de nouvelle génération y seront bientôt disponibles également.

Parmi les améliorations, certaines se démarquent plus que d’autres:

L’option de désactiver le «motion blur»;

L’ajout de nouvelles options pour masquer les activités sur la carte;

Les gains de Night Club sont enfin boostés sur PC et sur console;

La correction d’un problème qui faisait que la transition du mode Histoire à GTA Online prenait beaucoup de temps.

Bien que le jeu ait 10 ans, les développeurs continuent à mettre énormément d’efforts dans GTA 5. On peut consulter la liste complète des éléments de la mise à jour 1.56 sur le site de Rockstar Games.

