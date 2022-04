The Batman 2: le Batman emo de Robert Pattinson sera de retour dans une suite

Le très viscéral Batman de Robert Pattinson vous a donné des émotions? Bonne nouvelle, puisque l’acteur de 35 ans sera de retour sous le masque du justicier pour un deuxième volet, toujours sous la gouverne du réalisateur Matt Reeves.

Warner Bros. a ainsi confirmé mardi soir que The Batman – à ce jour le film qui a récolté le plus d’argent aux guichets en 2022 – aura bel et bien droit à une suite, avec une fois de plus Pattinson dans la peau d’un (très) torturé Bruce Wayne.

Pour le moment, on ne sait néanmoins pas de quoi parlera l’histoire, alors que The Batman s’est déjà attardé au Riddler (Paul Dano) et, dans une moindre mesure, au Pingouin (Colin Farrell) et à Carmine Falcone (John Turturro). Catwoman (Zoë Kravitz) et le commissaire Gordon (Jeffrey Wright) étaient également de la partie.

Tout comme pour le premier long-métrage, la réalisation sera confiée à Matt Reeves qui se chargera également de rédiger le scénario. Présent à l’événement CinemaCon de Las Vegas, théâtre de l’annonce de Warner, le cinéaste s’est d’ailleurs dit «excité de sauter à nouveau dans ce monde pour le prochain chapitre».

Aucune fenêtre de sortie ou de début de production n’a cependant été partagée par le studio américain.

Paru au cinéma au début mars, The Batman a récolté à ce jour plus de 760 M$ au box-office mondial. Comme l’a rapporté Deadline, il a aussi été vu par plus de quatre millions de foyers sur la plateforme de diffusion sur demande HBO Max, une semaine après sa sortie.

Voilà un succès, accompagné de critiques majoritairement positives, qui a assurément dû forcer la main de Warner Bros. Tant mieux pour les fans du Batman de Pattinson, qui, chose certaine, en a surpris plus d’un.

