C’est officiel, Modern Warfare 2 sera le prochain Call of Duty

Après avoir très subtilement confirmé en février dernier que le prochain Call of Duty serait une suite au reboot de Modern Warfare paru en 2019, Activision a officiellement dévoilé jeudi le nom du nouveau volet de la série, qui arrivera plus tard cette année. Ne tombez pas de votre chaise, ça s’appellera... Call of Duty: Modern Warfare 2!

Le compte officiel de la franchise sur Twitter a ainsi partagé en début d’après-midi un très bref aperçu du logo du jeu, animé pendant une quinzaine de secondes. «Une nouvelle ère de Call of Duty arrive», indique le tweet.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Certes, pour le moment, c’est tout ce que l’éditeur a daigné révéler au sujet de sa prochaine superproduction, qui sera développée par Infinity Ward. Le studio californien avait également piloté la conception des trois Modern Warfare originaux, en plus du reboot de 2019.

Si on sait déjà que Call of Duty: Modern Warfare 2 arrivera en 2022 sur PC et consoles, on ignore toutefois à quel moment exact il débarquera sur les tablettes. Call of Duty: Vanguard et Black Ops Cold War étaient parus respectivement en novembre 2021 et 2020. Cependant, des échos laissaient entendre en janvier dernier que Modern Warfare 2 pourrait plutôt sortir en octobre, en raison des «mauvaises performances de vente de Vanguard».

Des informations partagées plus tôt cette année par Activision indiquaient sinon qu’un tout nouveau moteur graphique viendrait animer Modern Warfare 2, de même qu’une mouture entièrement revue de Call of Duty: Warzone. «Le nouveau jeu et une nouvelle expérience de Warzone sont conçus ensemble à partir de zéro», pouvait-on alors aussi lire sur le blogue de la franchise.

Pendant ce temps, notons que les équipes d’Activision poursuivent le travail sur Call of Duty: Vanguard et l’édition actuelle de Warzone. La troisième saison de contenu des deux titres a notamment été lancée ce jeudi, aux côtés de nouvelles mesures anti-triche assez novatrices.

(Mais peut-être pas autant que Godzilla, King-Kong et Snoop Dogg...)

