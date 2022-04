Nintendo: montrez que vous êtes le meilleur pilote de Mario Kart avec ce tournoi officiel

Chaque mois, Nintendo organise un tournoi pour les joueurs nord-américains de Mario Kart 8 Deluxe. Du 29 avril au 1er mai, ce sera donc le moment de démontrer que vous êtes le meilleur!

Pendant trois jours, les joueurs de Mario Kart 8 Deluxe des États-Unis, du Canada et du Mexique auront la possibilité de se placer dans le top 8 et ainsi courir la chance de gagner des points or dans leur compte My Nintendo.

Image courtoisie Nintendo

La compétition dure trois jours – les 29 et 30 avril et le 1er mai de 15h à 21h, heure du Québec. Les 8 meilleurs coureurs de chaque journée gagneront 2500 points or pour My Nintendo, à échanger sur le Nintendo eShop.

Pour participer, voici ce qu’il faut faire:

Dans le jeu Mario Kart 8 Deluxe, allez à «Jeu en ligne», «Tournois», «Recherche par code» et entrez l’un des codes suivants, selon la journée où vous participerez:

Identifiant du jour 1 du tournoi: 2347-7093-0219

Identifiant du jour 2 du tournoi: 3799-9451-1915

Identifiant du jour 3 du tournoi: 3059-0632-6059

Pour consulter les règlements du tournoi, rendez-vous sur le site de Nintendo. À vos marques, prêts, PARTEZ!

