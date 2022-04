PlayStation Plus: Sony ne permettrait plus aux joueurs d’accumuler des abonnements sur leur compte

À la mauvaise surprise des joueurs, il semblerait que Sony ait désactivé la possibilité d’accumuler les abonnements. C’est du moins ce que certains d'entre eux auraient découvert en essayant d’activer le code de leurs cartes prépayées PS Plus et PS Now.

C’est ce que Push Square a rapporté, plusieurs autres médias corroborant à leur tour la nouvelle.

Il semblerait que cela puisse être une réponse à l'afflux de joueurs tentant de prolonger leur abonnement après que Sony ait annoncé que celles et ceux qui étaient à la fois membre PS Plus et PS Now verraient automatiquement leur compte mis à niveau au palier Premium en juin... et que la durée du nouvel abonnement équivaudrait à la plus longue des deux adhésions. Certains se seraient alors mis à la recherche de cartes prépayées PlayStation Plus pour profiter de la «faille» et obtenir un abonnement Premium à rabais.

Un utilisateur sur le forum ResetEra n'aurait toutefois pas été en mesure d'activer l'une de ses cartes et a donc contacté le service à la clientèle de Sony pour rapporter le problème. Le fabriquant lui aurait alors répondu qu’on ne pouvait pas ajouter de codes au compte pour le moment et que l'option d'utilisation des codes PS Plus avait été désactivée.

L'accumulation d’abonnements était pratique courante dans la communauté. Les joueurs pouvaient utiliser des cartes prépayées pour ajouter une extension de temps à leur abonnement en cours, avant même que celui-ci n'expire. Ce n’était pas rare que certains ajoutent jusqu’à 12 mois supplémentaires, cumulant un abonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou plus.

Interruption temporaire

Selon des discussions que d'autres joueurs auraient eues avec le service à la clientèle de Sony, cette option serait toutefois désactivée temporairement.

En ce sens, les clients avec des cartes prépayés en leur possession devraient donc pouvoir les activer plus tard. Shop To, un magasin en ligne européen qui a interrompu la vente de cartes prépayés PlayStation, a déclaré que les codes ne seraient pas utilisables avant la mi-juin ou jusqu’à la fin de l'abonnement en cours.

Sony n’a pas encore émis de déclaration officielle à propos de la situation entourant les cartes prépayées.

