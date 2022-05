Nintendo Switch Sports: quelqu’un a déjà détruit son téléviseur en échappant son Joy-Con

Ce qui devait arriver est arrivé, mais peut-être encore plus vite qu’on le prévoyait: quelqu’un a déjà brisé son téléviseur en jouant au tennis dans Nintendo Switch Sports.

• À lire aussi: Voici où commander Nintendo Switch Sports

• À lire aussi: Nintendo: il existe un Metroid 64 créé par des fans et c’est vraiment impressionnant [VIDÉO]

Vous souvenez-vous de la glorieuse période suivant le lancement de la Nintendo Wii, où tout un paquet de gens échappaient accidentellement leur Wiimote en direction de leur télé, causant un nombre incalculable de bris (et de fous rires nerveux)? Eh bien, ça recommence!

Le tout est la gracieuseté de la sortie vendredi dernier de Nintendo Switch Sports, qui se veut, une quinzaine d’années plus tard, le successeur spirituel de Wii Sports. Encore une fois, on y propose de jouer à différentes activités sportives en remuant les manettes de la console, qui ont toujours la fâcheuse habitude de s’éjecter de notre main quand on ne serre pas la dragonne autour de son poignet.

Évidemment, c’est exactement ce qui est arrivé à un streameur du nom de 63man, dans les 24 heures qui ont suivi le lancement de Switch Sports.

Tel que rapporté par VGC, le pauvre joueur a lancé avec vigueur un de ses Joy-Con en plein dans son téléviseur lors d’une diffusion sur Twitch, endommageant sérieusement l’écran.

On sent la profonde frustration chez 63man, mais bon, il faut le dire, c’est (malheureusement) aussi un peu comique à voir...

Sans trop de surprise, ce n’est même pas le seul diffuseur à avoir commis l’erreur capitale de ne pas avoir utilisé la dragonne du Joy-Con. Comme l’a remarqué GamesRadar, c’est aussi arrivé au streameur Northerlion. Ce dernier a toutefois eu un peu plus de chance, alors que son moniteur s’en est tiré en un morceau.

Bref, vous nous voyez venir.

Vous avez acheté Nintendo Switch Sports au cours des derniers jours? Attachez vos Joy-Con à vos poignets! Vos performances diminueront peut-être de 3-4 %, mais, au moins, vous n’aurez pas à mettre 1000 $ sur un nouveau téléviseur.

C’est dit. Considérez-vous comme avertis!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s