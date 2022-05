Aquaman 2: une pétition pour exclure Amber Heard du film atteint les 3 millions de signatures

Une pétition qui circule sur le Web demandant d’exclure l’actrice Amber Heard du film Aquaman and the Lost Kingdom a atteint les 3 millions de signatures.

La pétition demande le renvoi de l’actrice en raison des allégations de violence conjugale envers son ex-époux, Johnny Depp.

« Amber Heard a été dénoncée pour violence conjugale par Johnny Depp. Dans sa poursuite de 50 millions de dollars, Johnny Depp décrit de nombreux incidents de violence conjugale qu’il a subie aux mains de son ex-épouse Amber Heard », peut-on lire dans la description de la pétition.

La vedette de Pirates des Caraïbes poursuit Heard pour 50 millions de dollars en raison d’un témoignage écrit par celle-ci dans le Washington Post. Depp allègue que l’actrice a laissé entendre qu’il l’avait abusée au cours de leur relation, ce qu’il nie.

Selon Depp, l’article du Washington Post lui a coûté d’importants contrats professionnels, y compris la célèbre franchise Pirates des Caraïbes, et a eu un impact négatif sur sa réputation à Hollywood.

La pétition demande le renvoi d’Amber Heard du film Aquaman and the Lost Kingdom, mettant également en vedette Jason Momoa dans le rôle-titre. Toutefois, le tournage s’est terminé en janvier 2022, avec une sortie prévue en mars 2023. Au moment d'écrire ces lignes, la pétition compte plus de 3 200 000 signatures.