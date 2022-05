Fast 10: une chicane avec Vin Diesel serait la cause du départ du réalisateur

Le nouveau film de la franchise Fast and Furious, Fast X, aurait perdu son réalisateur Justin Lin en raison d’une chicane avec le producteur et acteur Vin Diesel ainsi que la production, a-t-on appris via The Hollywood Reporter.

Un conflit aurait éclaté entre Justin Lin, Universal et Vin Diesel concernant le scénario. Selon THR, Lin croyait que le scénario, qu’il a écrit avec Dan Mazeau, était terminé, mais la production a quand même fait des modifications. Le conflit aurait dégénéré lors d’une grosse chicane entre Diesel et Lin le 23 avril et ce serait terminée en claquage de portes.

« Justin en a eu assez et s’est dit que le film ne valait pas sa santé mentale », a déclaré une source à THR.

Lin a réalisé 5 films de la franchise Fast and Furious en commençant par The Fast and the Furious: Tokyo Drift en 2006. La série s’est transformée en machine à blockbusters d’action explosive à partir de Fast Five en 2011, également réalisé par Lin.

Le plus récent chapitre de la franchise, F9, a eu le malheur de sortir durant la pandémie, amassant des recettes de 726 millions de dollars. Un montant qui ne devrait pas décevoir Universal, mais qui est quand même le résultat le moins impressionnant de la franchise depuis Fast Five de 2011. Il y a donc énormément de pression pour que Fast X soit un gros succès au grand écran.

La recherche d’un nouveau réalisateur pour Fast X aurait coûté entre 600 000$ et 1 million de dollars par jour à Universal, qui a dû figer la production déjà entamée. C'est finalement Louis Leterrier qui a été choisi pour remplacer Justin Lin à la réalisation.

La sortie de Fast X est prévue le 19 mai 2023 et met en vedette Vin Diesel, Jason Momoa, Charlize Theron, Brie Larson, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Tyrese Gibson et Ludacris.

