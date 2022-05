5 raisons d'acheter LEGO Star Wars: The Skywalker Saga [critique]

Vous hésitez à acheter LEGO Star Wars: The Skywalker Saga? Eh bien, permettez-moi de vous convaincre en cette journée du 4 mai, où l'on célèbre la merveilleuse franchise qui fait rêver les geeks depuis plusieurs générations.

Sorti en avril, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga était très attendu, non seulement par les fans de la franchise intergalactique, mais aussi par les fans des jeux vidéo LEGO. Voici 5 raisons, selon moi, de l'acheter!

1. Vivre les films sous un autre angle

Warner Bros. Interactive Entertainment

Jouer aux jeux Star Wars de LEGO, c'est essentiellement jouer aux films, mais sous un autre angle. Les fans de la franchise reconnaîtront certainement toutes les scènes, mais elles se déroulent un peu différemment, avec une grande touche humoristique. Malgré le ton léger de chaque épisode, on sent vraiment qu'on traverse les moments les plus importants de la franchise.

2. C'est divertissant au max

Warner Bros. Interactive Entertainment

À la base, que vous soyez fan de Star Wars ou non, les jeux vidéo LEGO sont carrément bons. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont toujours très divertissants. Les combats sont amusants, les petits puzzles sont intéressants et les niveaux sont bien conçus. Cette saga regroupe plusieurs jeux qui sont tous aussi amusants. Même les films plus décevants de la franchise sont bons en LEGO!

Il n'y a pas de moment dull, peu importe l'épisode que vous explorez. L'action se passe vite et chaque moment cache une blague ou une référence qui charmera tous les joueurs.

3. De grandes améliorations

Warner Bros. Interactive Entertainment

Si vous avez déjà joué aux jeux inclus dans cette collection, vous remarquerez certainement que ceux-ci ont été améliorés et modernisés. Le combat est nettement plus fluide, avec plusieurs possibilités d'attaques de lightsaber. L'angle de caméra est aussi ajusté pour les personnages qui utilisent des armes à projectiles, en plus d'enfin pouvoir viser et cibler nos adversaires. Ça rend les nombreux combats beaucoup plus simples et stratégiques au lieu de tirer et espérer frapper un ennemi.

La progression est également intéressante. Vous pouvez améliorer des skills et armes en utilisant des Kyber Bricks. Un peu comme un RPG, on a plus l'impression de progression avec les personnages que l'on choisit vu qu'on peut les faire évoluer.

4. C'est 9 jeux!

Warner Bros. Interactive Entertainment

À 79,99$, c'est certainement un jeu à plein prix, ce qui peut en refroidir plusieurs. Mais pour ce prix, vous avez accès aux 9 épisodes de la série. En plus, vous pouvez commencer par la génération que vous voulez! Personnellement, j'ai commencé par l'épisode 3, et je ne regrette pas du tout ma décision, car c'est dans cet ordre que j'ai vu les films.

Et pour ce prix, vous aurez au moins une vingtaine d'heures de jeu. Mais si vous explorez les lieux, amassez tout ce qu'il y a à collectionner et traversez les quêtes secondaires, vous pouvez certainement vous rendre à 40 heures de jeu. C'est une collection qui vaut amplement son prix.

5. C'est pour tout le monde

Warner Bros. Interactive Entertainment

Ce que j'aime le plus de la collection Skywalker Saga de LEGO, c'est qu'elle est accessible à tous. Petits et grands pourront jouer sans difficulté, que ce soit en combat ou avec les puzzles. Je crois aussi que les jeux sont assez bons pour charmer des joueurs qui ne sont peut-être pas les plus grands fans de Star Wars. C'est tout un exploit, selon moi. Et malgré quelques bogues techniques, ce sont des jeux de qualité autant dans le design que dans la jouabilité. Ces jeux n'ont rien d'ennuyeux, et vous aurez certainement beaucoup de plaisir à les traverser seul ou avec un ami!

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga est disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS4, Xbox One et Xbox Series X/S.