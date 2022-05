Marre de Twitter? Voici comment supprimer son compte

Notre monde numérique et connecté nous fait adopter quantité d’applications et de services qui, après un certain temps, se révèlent être chronophages, ou tout simplement inutiles.

Twitter et les réseaux sociaux sont de véritables monstres auxquels il faut tenir tête. Mais pour gagner contre eux, rien de tel que la suppression ou la désactivation de compte.

En attendant l’ère Musk

Que l’on soit pour ou contre la prise de possession de Twitter par Elon Musk, on ne saura pas avant des mois comment la nouvelle direction de Twitter gérera les contenus abusifs en tous genres et la désinformation.

Désactiver ou supprimer

Le Centre d’assistance du réseau Twitter n’est pas cachottier et explique simplement les procédures de désactivation – pour prendre congé – ou de suppression. Pour simplifier, le réseau a jumelé la désactivation et la suppression des comptes,

«La désactivation de votre compte Twitter est la première étape pour supprimer définitivement votre compte. La désactivation dure 30 jours. Si vous ne vous connectez pas à votre compte pendant la période de désactivation de 30 jours, celui‐ci sera supprimé et votre nom d'utilisateur ne lui sera plus associé.»

Avec votre compte désactivé, votre nom d'utilisateur (ou "pseudo") et votre profil public ne seront plus visibles sur twitter.com, Twitter pour iOS ou Twitter pour Android.

Une fois votre compte supprimé, il n'est plus disponible dans nos systèmes. Vous ne pourrez pas réactiver votre ancien compte et vous n’aurez plus accès à vos anciens Tweets ni à votre ancien nom d’utilisateur qui sera rendu disponible pour d’autres comptes.

Procédure pour désactiver votre compte

Étape 1

Cliquez sur l'icône Plus (ooo), puis sur Paramètres et confidentialité dans le menu déroulant.

Étape 2

Depuis l'onglet Votre compte, cliquez sur Désactiver votre compte.

Étape 3

Lisez les informations relatives à la désactivation du compte, puis cliquez sur Désactiver.

Étape 4

Saisissez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité et confirmez que vous souhaitez continuer en cliquant sur le bouton Désactiver le compte.

La procédure de réactivation est décrite ici à cette adresse : https://help.twitter.com/fr/managing-your-account/how-to-reactivate-twitter-account

Télécharger vos données

Comme les autres médias sociaux et applications de messagerie, Twitter offre la possibilité de télécharger sur votre ordinateur vos données qui contiennent les éléments publiés depuis votre tout premier tweet.

Sans être compliquée, la procédure d'archivage est seulement plus longue.

Étape 1

Accédez aux paramètres de votre compte en cliquant sur l'icône Plus (ooo) dans la barre de navigation et en sélectionnant Votre compte dans le menu.

Étape 2

Cliquez sur Télécharger une archive de vos données.

Étape 3

Saisissez votre mot de passe sous Télécharger une archive de vos données, puis cliquez sur Confirmer.

Étape 4

Vérifiez votre identité en cliquant sur Envoyer le code à votre adresse courriel ou numéro de téléphone enregistrés. Si vous n'avez pas d'adresse courriel ou de numéro de téléphone enregistrés, vous serez redirigé vers la page Informations du compte.

Étape 5

Saisissez le code envoyé à votre courriel ou à votre numéro de téléphone.

Étape 6

Après avoir vérifié votre identité, cliquez sur le bouton Demander vos données. Si votre compte Twitter est connecté à Periscope, vous aurez la possibilité de demander une archive de vos données Periscope directement sur Periscope.

Étape 7

Lorsque votre téléchargement est prêt, un courriel est envoyé sur votre compte de messagerie connecté ou une notification push si l'application est installée. Depuis vos paramètres, vous pouvez cliquer sur le bouton Télécharger les données dans la section Télécharger les données.

Étape 8

Quand vous recevrez le courriel, cliquez sur le bouton Télécharger alors que vous êtes connecté à votre compte Twitter, et téléchargez le fichier .zip de votre archive Twitter.

Bonnes vacances du réseau Twitter !