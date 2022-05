Obi-Wan Kenobi: Disney+ dévoile une nouvelle bande-annonce pour la série [VIDÉO]

C'est le 4 mai, ou Star Wars Day, alors les nouvelles concernant l'univers de Star Wars seront nombreuses aujourd'hui. Disney+ a lancé le bal avec une toute nouvelle bande-annonce pour sa série Obi-Wan Kenobi. Comme plusieurs de nos lecteurs, je ne tiens plus en place!

Nouvelle bande-annonce Obi-Wan Kenobi

La série met en vedette Ewan McGregor, qui, dans le rôle-titre, veille sur un jeune Luke Skywalker sur Tatooine. Mais Darth Vader (Hayden Christensen) lui mettra certainement quelques bâtons dans les roues...

L'histoire commence 10 ans après les événements dramatiques de Star Wars: La revanche des Sith, où Obi-Wan Kenobi avait fait face à sa plus grande défaite: la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui s'est tourné vers le côté obscur.

Disney a également partagé une magnifique nouvelle affiche pour Obi-Wan Kenobi.

La série Obi-Wan Kenobi sera diffusée à partir du 27 mai sur Disney+. Il y aura six épisodes, qui s’annoncent franchement incroyables dans les aperçus. Bonne journée Star Wars à tous!

