Voici comment jouer à Fortnite sur iOS et Android gratuitement

Les anciens joueurs sur iOS seront ravis d’apprendre qu’un partenariat entre Epic Games et Microsoft leur permettra de jouer à nouveau à Fortnite sur leur plateforme préférée.

L’annonce a été faite par Microsoft et mentionne que Fortnite pourra être jouable via Xbox Cloud Gaming et ce, tout à fait gratuitement.

L’introduction de Fortnite à la plateforme fait partie de l’initiative de Microsoft d’ajouter des titres Free-to-Play au catalogue de jeux sur Xbox Cloud Gaming. Fortnite est le premier d’une série à venir, selon ce qu’on peut lire sur la publication sur Xbox Wire.

Voici comment accéder à Fortnite

Pour accéder au jeu gratuit d’Epic Games, ça prend d’abord deux choses:

Un compte Microsoft

Un téléphone ou une tablette iOS, iPad OS, Android ou Windows PC avec un accès Internet.

Il faudra ensuite se rendre sur le site Xbox.com/play sur le navigateur Web et se connecter au compte Microsoft. Aucune installation ou abonnement n’est requis pour accéder au jeu.

Fortnite sur Xbox Cloud Gaming est présentement offert dans 26 pays, dont le Canada.

Apple, Google et Epic Games toujours en guerre

La possibilité que Microsoft offre aux joueurs Fortnite de jouer au jeu basé sur un navigateur signifie que les joueurs peuvent enfin contourner la décision d'Apple.

On se rappelle que le géant américain a retiré Fortnite de l’App Store iOS en raison d’un conflit concernant l’achat des V-Bucks (la monnaie en jeu) directement auprès d'Epic Games qui allait à l’encontre de l'accord de l'App Store d'Apple. Google a également retiré Fortnite de sa boutique d'applications, ce qui a conduit Epic Games à indiquer aux joueurs comment installer le jeu en dehors de la boutique d'applications Google Play. Apple et Google ont alors intenté une contre-poursuite contre Epic Games.

L'affaire a été portée devant les tribunaux et le juge a statué qu'Apple ne pouvait pas interdire aux développeurs de proposer des options d'achat alternatives.

Malgré le jugement, le jeu gratuit d’Epic Games n’est toujours pas revenu sur l’App Store d'Apple ou le Play Store de Google. Toutefois, les joueurs sur Android peuvent télécharger le jeu directement sur le site d’Epic Games.

