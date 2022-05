Autoexec Games et Unreliable Narrators remportent la 6e édition de la Série Indie Ubisoft

Jeudi dernier, la Guilde du jeu vidéo du Québec a couronné deux studios indépendants lors de la 6e édition de la Série Indie Ubisoft présentée par Banque Nationale, une compétition qui vise à encourager la créativité, le leadership et l’entrepreneuriat dans l’industrie du jeu vidéo.

• À lire aussi: Le collectif Indie Asylum, un nouvel éditeur pour l’industrie du jeu vidéo au Québec

• À lire aussi: Disney Dreamlight Valley: un jeu montréalais qui vous plongera dans le monde de Disney dès cet été

D’abord, le studio Autoexec Games a remporté le grand prix de la Série Indie Ubisoft, qui est accompagné d’une bourse de 50 000 $. Le studio indépendant de Varennes a présenté son premier jeu Timemelters, qui a impressionné le jury par son potentiel explosif et par l’aspect démocratique de l’expérience du jeu.

« AutoExec Games, c'est une équipe de 3 passionnés de jeux vidéo dont les inspirations proviennent des jeux PC des années 80 et 90, tels que Space Quest, Dark Omen, Dune, Wing Commander, Diablo, Master of Orion, Star Control II, etc. », explique Vincent Blanchard, PDG de Autoexec Games dans le communiqué. « [...] le studio est constamment à la recherche de contextes narratifs originaux et de mécaniques de jeu innovatrices. »

Redonner une voix aux communautés autochtones

Banque Nationale a aussi remis le prix Coup de cœur au studio montréalais Unreliable Narrators, accompagné d’une bourse de 25 000 $. L’équipe a su séduire avec Two Falls, qui s’est démarqué par sa grande qualité de production, qui aborde la culture autochtone avec une grande sensibilité et en ayant à cœur de bien la représenter.

« Two Falls (Nishu Takuatshina) est l'occasion parfaite pour nous de redonner une voix aux communautés autochtones », mentionne Kim Berthiaume, cofondatrice de Unreliable Narrators. « Grâce à notre jeu, nous pourrons faire vivre les cultures innues et wendat à travers des personnages authentiques, validés par un Conseil des Aîné.e.s, et espérer sensibiliser les joueurs à leur réalité », ajoute-t-elle.

Le jury composé d’expertes et experts a arrêté son choix sur Autoexec Games et Unreliable Narrators, après une évaluation des propositions selon des critères de jouabilité, de la proposition artistique, de l’expertise technologique, du marketing, du concept, de la structure financière et de l’impact anticipé de ces prix par les studios. Une considération supplémentaire était accordée aux studios engagés dans l’équité, la diversité et l’inclusion dans leurs jeux et/ou leurs équipes.

En plus des prix en argent, les deux gagnants bénéficieront de programmes de mentorat et d’accompagnement offerts par des experts d’Ubisoft et de la Banque Nationale, sous forme de rencontres personnalisées ainsi qu’un diagnostic financier complet. Les studios lauréats auront également accès à des outils créatifs et de marketing, essentiels pour leurs projets, et un accompagnement du Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal.

Parmi les finalistes 2022 à la Série Indie Ubisoft, on retrouvait aussi A Little Smarter, Astrolabe Interactive Inc., Beyond Fun Studio, Casa Rara Studio Inc., Folklore Games, Lucid Tales, Paper Cult et Ragecure Games.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s