Netflix prépare une série sur Blockbuster

Depuis l'arrivée des plateformes de streaming, on n'a plus besoin de sortir de la maison pour louer le dernier film de Nicolas Cage. Ironiquement, le service Netflix prépare une comédie sur les fameux magasins de location de films – un phénomène qu'il a écrasé il y a de ça quelques années.

La série Blockbuster explorera les événements entourant la toute dernière boutique de l'ancien géant de la location de films aux États-Unis. Elle met en vedette Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) et Randall Park (WandaVision), Tyler Alvarez (American Vandal), Madeleine Arthur (To All the Boys), Olga Merediz (In the Heights), JB Smoove (Curb Your Enthusiasm) et Kamaia Fairburn (Endlings).

Une première image de Blockbuster a été partagée sur Instagram par l'actrice Melissa Fumero. Aucune date de diffusion n'a été confirmée pour le moment, mais Fumero a écrit «on se voit bientôt» dans le message accompagnant l'image où elle est aux côtés de Randall Park.

Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une comédie à la Superstore ou The Office? Il y a peu de détails pour le moment, mais le premier aperçu indique qu'on aura probablement droit à une série amusante.

s