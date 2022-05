Cette vidéo faite avec Unreal Engine 5 est incroyablement réaliste [VIDÉO]

Si vous vous demandiez ce que nous réserve le futur côté gaming, en voici un aperçu incroyable grâce à Unreal Engine 5.

Le développeur Lorenzo Drago a partagé sur YouTube un aperçu d’une démo technique montée avec le moteur Unreal Engine 5. L’extrait est inspiré de la station de train Etchū-Daimon, au Japon.

L’extrait est incroyablement réaliste. Vers la fin de la vidéo, on passe au mode nocturne, et on se croirait dans un jeu d’horreur. Imaginez si la démo P.T. était refaite avec Unreal Engine 5? L’idée donne froid dans le dos!

Il sera fascinant de voir comment les studios utiliseront cette technologie dans le futur. À date, on sait que le prochain jeu de la série Witcher de CD Projekt Red utilisera Unreal. Même chose pour un nouveau Tomb Raider de Crystal Dynamics.

Ça promet!

