Jamie Lee Curtis lance une querelle avec Doctor Strange 2

Jamie Lee Curtis a déclenché une «querelle » entre Everything Everywhere All at Once et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L'actrice, qui joue l'inspectrice de l'IRS, Deirdre Beaubeirdra, dans la nouvelle comédie dramatique de Dan Kwan et Daniel Scheinert, a critiqué les patrons de Marvel ce week-end sur Instagram pour avoir sorti la suite de Doctor Strange en même temps que son film. Elle les a même accusés d'avoir publié une affiche qui imitait celle de son long-métrage.

« C'est moi ou... ? Cela semble-t-il ÉTRANGE que notre petit film qui pourrait être, est, et continue d'être #1 aux États-Unis et est VRAIMENT MERVEILLEUX, dépasse tous les films Marvel qu'ils ont sortis @everythingeverywheremovie fait face à un film Marvel qui sort avec une affiche copycat? Est-ce que tout ça... C'est une de ces embrouilles d'Internet ? », s'est-elle interrogée en légende.

Dans une publication séparée, elle a exhorté ses fans à aller voir Everything Everywhere All at Once, car il a un scénario unique et a été réalisé avec un budget limité.

« ALERTE VÉRITÉ @everythingeverywheremovie est MERVEILLEUX ! Il a un cœur BATTANT profond et des friandises visuelles BRILLANTES, des prestations EXTRAORDINAIRES et des SCÈNES DE COMBAT BESTIALES ET FANTASTIQUES ...... ET cela COÛTE MOINS que le budget ENTIER de la cantine de Doctor Strange et / ou de tout autre Film Marvel. COMPÉTITIF ? OUI BORDE*. Je n'ai pas été chef des pom-pom girl au lycée pour rien », a poursuivi la star.

Pour conclure, Jamie Lee Curtis a déclaré avec humour qu'elle acceptera de ne jamais être choisie pour jouer dans un long-métrage Marvel.

Les studios Marvel n'ont pas encore répondu à ses commentaires.

À VOIR AUSSI

s