Comiccon de Montréal: Wilson Cruz et Katherine McNamara s’ajoutent aux invités

Les fans de Star Wars: Discovery et Arrow seront ravis d’apprendre que Wilson Cruz et Katherine McNamara s’ajoutent à la liste jet-set du Comiccon de Montréal.

• À lire aussi: Comiccon de Montréal: Malcolm McDowell, Dave Foley et James Marsters parmi les invités

• À lire aussi: Red Ketchup: une série animée verra le jour à l’hiver 2023 [BANDE-ANNONCE]

On a récemment pu voir Wilson Cruz dans le rôle de Dr Hugh Culber dans la série Star Trek: Discovery, ainsi que dans le rôle de Dennis Vasquez dans Thirteen Reasons Why. Sa carrière a toutefois été lancée avec My So Called Life, dans lequel il interprétait Rickie Vasquez, le tout premier rôle d’un adolescent ouvertement gai à avoir été joué à la télévision.

Quant à Katherine McNamara, elle est surtout connue pour son rôle de Clary Fray de la série Shadowhunters et Mia Smoak alias Blackstar dans Arrow. Très présente au cinéma comme à la télé, McNamara a notamment joué dans CSI, Unforgettable, Law & Order: SVU, Drop Dead Diva, 30 Rock et plus encore.

La programmation du grand rendez-vous geek québécois, qui a été dévoilée le mois dernier, mettra ainsi en scène une belle brochette d’invités du 8 au 10 juillet. On pourra rencontrer nos idoles comme Malcolm McDowell, Dave Foley, James Marsters, Matthew Lewis, Bonnie Wright et plus encore.

Ce sera aussi l’occasion pour des milliers de visiteurs de se retrouver pour la première fois en deux ans et de célébrer la culture geek ensemble, en famille et entre amis !

Les billets sont en vente sur le site Web du Comiccon de Montréal. L’entrée sera gratuite le vendredi, le samedi et le dimanche pour les enfants de 5 ans et moins, de même que le vendredi pour les enfants de 6 à 12 ans.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s