Tom Cruise en tant qu’Iron Man? «Ouais, ce serait cool!» a dit le scénariste de Doctor Strange 2

Lorsque le multivers s’est révélé être l’intrigue principale du nouveau Doctor Strange, la machine à rumeurs s’est immédiatement emballée sur le web. L’une des plus grosses rumeurs était que Tom Cruise pourrait jouer une variante d’Iron Man, une idée qui a plu au scénariste de Doctor Strange In The Multiverse of Madness.

Cette rumeur était en lien avec le fait que l’acteur de Mission: Impossible a bien failli décrocher le rôle avant que Robert Downey Jr. ne soit finalement choisi.

En entrevue avec Rolling Stone, le scénariste de Doctor Strange In The Multiverse of Madness, Michael Waldron, a dévoilé la véritable histoire derrière cette rumeur. « [...] il n'y a pas de séquences coupées de Tom Cruise! Mais j'adore Tom Cruise, et j'ai dit à Kevin [Feige, président de Marvel Studios] à un moment donné "Pourrions-nous avoir Tom Cruise en Iron Man?" », a-t-il partagé en entrevue. « Comme on en parlait en ligne, je me disais, ouais, ce serait cool », a ajouté Waldron.

Waldron ne croit pas que Marvel ait approché Cruise à propos d’une possible apparition. « Je ne pense tout simplement pas que cela n’ait été une option, en raison de la disponibilité.»

Ils étaient donc bien au courant des rumeurs et certaines d’entre elles finissent par se rendre jusqu’aux oreilles du président de Marvel Studios. Dans le cas de Tom Cruise, elle ne s’est tout simplement pas réalisée, mais qui sait combien sont devenues réalité, grâce au pouvoir de la viralité du web.

D’ici, on peut encore profiter de Doctor Strange In The Multiverse of Madness, toujours à l’affiche au cinéma. Waldron est également impliqué dans la deuxième saison de Loki et écrit aussi un film Star Wars, produit par Kevin Feige.

