Voici les nouveaux Pixel 6a et Buds Pro

L’événement Google I/O est l’occasion pour le géant Alphabet de présenter ses nouveaux produits et services numériques. Comme cet événement couvre très large, concentrons-nous sur ces deux produits très populaires non seulement sur notre marché, mais aussi sur celui de la planète tout entière, enfin presque.

La série A des Pixel correspond au milieu de gamme des téléphones du groupe. Elle rassemble la plupart des fonctions sans alourdir son prix par celles qui sont généralement réservées aux appareils haut de gamme ni par des matériaux plus coûteux.

Son prix: 599$

Offert dans les couleurs galet, charbon et sauge, le Pixel 6a conserve son emblématique barre de module photo.

On découvre, pour cette version 2022, des fonctionnalités qui étaient réservées aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro, allant de l'appareil photo à la reconnaissance vocale en passant par une sécurité de pointe.

Le module photo comprend deux caméras au dos de l’appareil: une grand-angle et une ultra grand-angle. La qualité de la caméra avant du Pixel 6a est également la même que celle de la caméra avant du Pixel 6.

Puce Tensor

Google incorpore des fonctionnalités, comme Real Tone, qui offre une meilleure calibration des couleurs de peau. Le mode Vision de nuit permet des clichés par faible éclairage et la Gomme magique, d’effacer les objets ou les personnages non désirés de vos photos. «Cette fonctionnalité a d'ailleurs été améliorée pour permettre de modifier la couleur des objets gênants sur vos photos. D'un seul geste, les couleurs et les ombres se fondent naturellement dans le décor. Le véritable sujet de la photo est ainsi mis en valeur, comme il se doit.»

Google Ici, la chaise et le parasol sont sélectionnés pour être effacés.

Google La caisse à gauche n'est pas de la bonne couleur?

Google Changez-la pour la couleur sable.

Le Pixel 6a est équipé des mêmes fonctionnalités de reconnaissance vocale que le Pixel 6 Pro, à savoir l'Enregistreur, les Sous-titres instantanés et la Traduction instantanée.

Grâce à la puce maison Tensor, Google promet une expérience fluide et réactive, unique à Pixel, sans faire de compromis sur l'autonomie de la batterie; comme une autonomie d'une journée complète, pouvant atteindre jusqu'à 72 heures en mode ultraéconomiseur de batterie.

Toujours avec ce Tensor, le Pixel 6a partage la même architecture de sécurité que le Pixel 6 Pro, avec l’intégration de notre puce de sécurité dédiée Titan M2 pour protéger vos données personnelles.

Au Canada, le Pixel 6a sera offert en précommande à partir du 21 juillet 2022, au prix de vente conseillé de 599$, et en magasins dès le 28 juillet.

Google Les Pixel Buds Pro

Écouteurs-boutons Pixel Buds Pro

Dotés de la fonction de suppression du bruit, ces écouteurs-boutons Buds Pro Bluetooth promettent une sonorité riche et immersive.

Cette suppression active du bruit repose sur des haut-parleurs et une puce audio 6 cœurs qui exécute en temps réel les algorithmes développés par les ingénieurs du son chez Google.

Google Architecture interne des écouteurs Pixel Buds Pro

Cette fonction de suppression du bruit s’applique également dans les appels téléphoniques pour couper les bruits, comme le vent. En général, l’annulation des bruits fonctionne bien pour les sons constants: vent, roulement à bord d’une voiture, bruit à bord d’un avion...

Bien entendu, ces Buds Pro sont compatibles avec l’Assistant vocal Google, «Hey Google», auquel on peut demander un itinéraire à pied ou une traduction en temps réel dans 40 langues.

Plus tard dans l'année, les Pixel Buds Pro prendront également en charge le son spatial pour que le visionnement d’un film ou d’une série sur les téléphones intelligents Pixel compatibles se transforme en une expérience encore plus immersive, promet Google.

Google annonce qu’ils peuvent fonctionner toute la journée.

Au Canada, on pourra précommander les Pixel Buds Pro, offerts en quatre couleurs, dès le 21 juillet, au prix de vente conseillé de 259$.

Vidéo promo du nouveau Pixel 6a

Et celle des écouteurs Pixel Buds Pro