Le jeu québécois Jotun: Valhalla Edition et Prey sont gratuits sur l'Epic Games Store

Jusqu’au 19 mai, obtenez gratuitement Jotun: Valhalla Edition et Prey en allant sur l'Epic Games Store.

Il est ainsi possible d’ajouter sans frais à sa collection ces deux titres prisés par les critiques et les joueurs.

Jotun: Valhalla Edition est un jeu d’action-aventure «souls-like» sorti en 2015, basé sur la mythologie nordique et développé par le studio québécois Thunder Lotus Games. On suit Thora, une femme viking décédée qui doit voyager à travers les royaumes en battant de nombreux boss inspirés des éléments de la nature.

L'autre titre gratuit, Prey est un jeu de tir à la première personne sorti en 2017, développé par Arkane Studios Austin et publié par Bethesda Softworks. Les événements du jeu se déroulent en 2032, dans une station spatiale en orbite autour de la lune. Dans ce monde parallèle, le président des États-Unis John F. Kennedy a survécu à la tentative de son assassinat en 1963, ce qui a mené à une tout autre course vers l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique.

Pour réclamer vos copies numériques de Jotun: Valhalla Edition et Prey, rendez-vous sur l'Epic Games Store. Elles seront disponibles à compter du 12 mai 11h, et ce, jusqu’au 19 mai 11h.

