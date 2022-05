LEGO dévoile un ensemble Transformers d’Optimus Prime qui se transforme réellement [PHOTOS]

Un partenariat de rêve unit deux géants du monde des jouets, LEGO et Hasbro, et donne naissance à un ensemble qu’on aurait bien voulu avoir enfant. Bien réel, ce merveilleux Optimus Prime de Transformers en blocs LEGO arrive très bientôt en magasin et en ligne.

Mesurant plus de 35 cm en mode «robot» et 15 cm en mode «camion», l'ensemble comprend 1508 pièces et sera en vente pour 219,99 $ dès le 1er juin.

La figurine à construire est basée sur la première version d’Optimus Prime de 1984 et comprend 19 points d’articulation, permettant à celle-ci de se transformer en camion ou en robot. Optimus est aussi équipé de son laser ionique et de sa hache Energon, de même que de son cube Energon et de la matrice de direction des Autobots.

Cette collaboration entre Hasbro et LEGO est l’ultime match qui célèbre un symbole de la culture populaire des années 80 et 90, et fera extrêmement plaisir à plusieurs générations qui ont grandi avec les Transformers. Nous les premiers!

Optimus Prime En mode camion, le modèle mesure plus de 15 cm de haut, 27 cm de long et 12 cm de large. En mode robot, il mesure plus de 35 cm de haut. *Les prix peuvent changer sans préavis. 219,99 $ LEGO Canada

