Keanu Reeves n'exclut pas l'idée de faire d'autres John Wick

Keanu Reeves a affirmé qu'il était partant pour faire plus de films John Wick.

Dans la franchise à succès, l'acteur de Matrix joue le personnage principal, un ancien tueur à gages qui est contraint de se replonger dans la pègre qu'il avait abandonnée. Il a récemment terminé le tournage de John Wick: Chapter 4, et lors d'une interview pour The Hollywood Reporter, il a laissé entendre qu'il serait de retour pour au moins un volet supplémentaire.

« Nous nous attaquons à un film à la fois », a-t-il déclaré, tandis que le réalisateur Chad Stahelski a ajouté : « Nous le faisons chapitre par chapitre. Tout comme un auteur, on écrit le chapitre, on se gratte la tête, on écrit le chapitre suivant. »

Chad Stahelski a également indiqué que lui et son acteur collaboraient sur de nombreuses idées pour le personnage. « Nous continuons à trouver de nouvelles façons intéressantes de faire souffrir John Wick. C'est de là que vient l'action. Trouver comment le faire souffrir, puis on conçoit les choses à l'envers », a-t-il expliqué.

John Wick : Chapter 4 devrait sortir en mars 2023. Les producteurs de Lionsgate avaient initialement prévu de tourner les quatrième et cinquième films à la suite, mais sont revenus sur leur décision en 2021 à la suite de la pandémie de Covid-19.

