Kirby 64 arrive sur Nintendo Switch Online très bientôt [VIDÉO]

Un autre titre nostalgique arrive sur le service Nintendo Switch Online, accessible aux membres abonnés à l’ensemble additionnel. Kirby 64: The Crystal Shards sera disponible sur la Switch dès le 20 mai.

• À lire aussi: 14 bébelles mignonnes de Kirby qu’on aimerait avoir

• À lire aussi: Cinq raisons qui font de Kirby and The Forgotten Land une source de réconfort [CRITIQUE]

Il s’agit du 15e jeu de la Nintendo 64 à débarquer sur Nintendo Switch Online via l’ensemble additionnel.

Bien que The Crystal Shards soit le premier titre 3D de Kirby, on parle ici plutôt d'un jeu de plateforme 2.5D. Il faudra aider Kirby à combattre les ennemis sur son chemin, survoler les cieux et nager dans les profondeurs de l'océan alors qu’il devra affronter Dark Matter. Bien évidemment, le jeu ne serait pas complet sans ses mini-jeux multijoueurs, qui seront aussi accessibles le 20 mai.

Sorti en 2000, Kirby 64: The Crystal Shards plaira aux petits comme aux grands et rappellera certainement de bons souvenirs.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s