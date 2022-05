Doctor Who: David Tennant et Catherine Tate de retour pour les 60 ans

David Tennant et Catherine Tate apparaîtront dans l'épisode du 60e anniversaire de Doctor Who.

• À lire aussi: Doctor Who: Ncuti Gatwa prendra la relève de Jodie Whittaker dès 2023

• À lire aussi: Comiccon de Montréal: Malcolm McDowell, Dave Foley et James Marsters parmi les invités

Le 10e docteur et son acolyte reviendront pour marquer les 60 ans de la série dans un épisode qui sera diffusé en 2023, selon Variety. À la fin de leur passage dans la série, qui a duré de 2005 à 2010, le docteur a effacé la mémoire de son amie pour lui sauver la vie.

Le showrunner Russell T. Davies a ainsi exposé quelques questionnements quant à la manière dont l'épisode anniversaire gérera ce point de l'intrigue. « Ils sont de retour! Et cela semble impossible, d'abord, nous annonçons un nouveau docteur, puis un vieux docteur, avec la merveilleuse Donna, que se passe-t-il?», a-t-il déclaré, faisant référence à la nomination de Ncuti Gatwa, la star de Sex Education, en tant que prochain docteur.

Il a poursuivi : «Peut-être que c'est une histoire manquante. Ou un monde parallèle. Ou un rêve, ou un tour de magie, ou un flashback. La seule chose que je peux confirmer, c'est que ça va être spectaculaire, alors que deux de nos plus grandes stars se réunissent pour la bataille de leur vie.»

David Tennant a déjà repris son rôle dans l'épisode du 50e anniversaire de la série en 2013, faisant équipe avec Matt Smith, qui jouait le docteur à l'époque. Le duo formé par David Tennant et Catherine Tate reste la version la plus populaire de Doctor Who, leur saison 2008 attirant huit millions de téléspectateurs par épisode.