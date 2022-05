Ezra Miller: l'étrange vidéo de son arrestation a été rendue publique

La vidéo de l’arrestation d’Ezra Miller a été diffusée sur le net.

Miller a été arrêté le 28 mars dernier pour trouble à l’ordre public dans un bar karaoké de Hawaii. D’après un communiqué de la police, la vedette de The Flash aurait «scandé des insanités», «pris des mains d’une femme de 23 ans un micro avec lequel elle chantait», et se serait ensuite «jeté sur un homme de 32 ans qui jouait aux fléchettes» alors même que le propriétaire de l’établissement lui avait demandé plusieurs fois de se calmer.

Dans la séquence vraisemblablement capturée par la caméra que portait à la poitrine un des officiers de police qui l’ont interpelé, Ezra Miller donne une toute autre version des faits.

«Je me suis fait agresser quand j’ai commencé à filmer. Laissez-moi vous montrer la vidéo. J’ai été agressé dans ce bar, deux fois de suite. Je me suis filmé quand j’ai été agressé pour faire des NFT», peut-on l’entendre dire dans la vidéo obtenue par TMZ, avant que l’officier ne lui notifie son arrestation pour troubles à l’ordre public.

«J’ai été agressé, vous comprenez ça», rétorque alors Ezra Miller avant d’ajouter: « Le mec de ce bar a affirmé être nazi... Je l’ai en vidéo. Et il m’a attaqué.»

Enfin, on peut l’entendre s’opposer verbalement à son arrestation en invoquant le quatrième amendement qui permet de se défendre face à une arrestation non justifiée. Pour autant, Ezra Miller a bien été arrêté et inculpé pour troubles à l’ordre public et harcèlement.

Pour l’heure, iel n’a fait de commentaires sur cette vidéo.