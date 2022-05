Aquaman 2: Amber Heard affirme que son rôle a été réduit

Amber Heard a déclaré qu'elle avait un rôle beaucoup plus petit dans la suite d'Aquaman.

L'actrice s'est présentée lundi au tribunal du comté de Fairfax, en Virginie, pour témoigner dans le cadre de l'action en diffamation intentée contre elle par son ex-mari Johnny Depp. À la barre, elle a été interrogée sur la façon dont sa carrière et ses revenus ont été impactés par les allégations d'abus alors qu'ils étaient mariés entre 2015 et 2016.

La comédienne de 36 ans a affirmé avoir dû «se battre» avec les producteurs de Warner Bros pour garder le rôle de Mera qu'elle incarnait dans Aquaman en 2018. En outre, la star affirme que son personnage est «épuré» dans Aquaman et le Royaume perdu, qui doit sortir l'année prochaine.

«On m'a donné un script, puis de nouvelles versions du script dans lequel des scènes qui contenaient de l'action ont été enlevées. Elles mettaient en scène mon personnage et un autre personnage... Sans donner de spoilers... Deux personnages qui se battent entre eux. Ils ont en fait retiré beaucoup de choses de mon rôle», a-t-elle déclaré.

Amber Heard a également expliqué à la juge qu'elle avait signé une «option pour trois films» avec les patrons des studios, et qu'elle avait gagné environ 1 million de dollars pour le premier film, et 2 millions pour le second, ainsi qu'un intéressement sur les entrées en salles.

