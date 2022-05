Dead by Daylight: Behaviour fête les six ans du jeu en grand

Le studio montréalais Behaviour Interactive célébrait mardi les six ans du très populaire jeu Dead by Daylight. Pour souligner cette grande journée, l’éditeur a dévoilé, lors d’une diffusion spéciale d’anniversaire, plein de nouveautés qui feront tripper les joueurs!

Behaviour a d’abord dévoilé les détails du prochain chapitre original de Dead by Daylight, Roots of the Dread, dont la sortie est attendue le 7 juin. Les fans ont ensuite pu en apprendre davantage sur le premier roman vidéoludique inspiré de l’univers du jeu intitulé Hooked on You: un jeu de drague (oui, oui!) de Dead by Daylight ainsi que sur une Collection très anticipée inspirée de l’animé à succès Attack on Titan. Finalement, l’événement a culminé avec une annonce qui fera beaucoup de vagues: un nouveau Chapitre Resident Evil: PROJECT W verra le jour prochainement.

Dead by Daylight: Roots of Dread

Roots of Dread sera disponible le 7 juin sur Steam, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Epic Games Store, Windows Store, Nintendo Switch et Stadia.

Hooked on You: un dating sim à la Dead by Daylight

Et si Dead by Daylight était un dating sim? C’est exactement ce que propose Hooked on You, un tout nouveau jeu de drague éclaté qui permettra aux joueurs de courtiser leurs Tueurs préférés. Behaviour a collaboré avec Psyop, les créateurs du jeu hilarant I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator. Ça promet!

Resident Evil: PROJECT W

En juin 2021, Behaviour Interactive s’est associé à Capcom pour amener les personnages iconiques Nemesis, Jill Valentine et Leon S. Kennedy de Resident Evil au sein de Dead by Daylight – donnant lieu à l’un des Chapitres les plus populaires du jeu. Cette année, les deux géants de l’horreur unissent leurs forces une fois de plus. Resident Evil revient dans la Brume avec un nouveau Chapitre en 2022, mettant en vedette encore plus de personnages tirés de la franchise d’horreur légendaire.

Une collection Attack on Titan

Les amateurs d’anime seront heureux d’apprendre qu’une collection Attack on Titan est prévue dans Dead by Daylight. La collection proposera 10 tenues distinctes pour les Tueurs et les Survivants. Parmi les personnages préférés des fans, les joueurs seront heureux de découvrir Dwight en tant qu’Eren, Zarina en tant que Hange et l’Oni en tant qu'Armored Titan.

