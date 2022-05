Les Simpson arrivent dans God of War... et c’est aussi hilarant que vous l’imaginez [VIDÉO]

God of War est un peu trop sérieux à votre goût? Un moddeur a trouvé la solution parfaite pour alléger (et pas rien qu’un peu) le titre de Santa Monica Studio: remplacer le duo père-fils de Kratos et Atreus... par Homer et Bart Simpson!

Comme l’a rapporté IGN, le créateur de cette douce folie, OmegaFactory, a réutilisé les modèles de personnages de Simpsons: Hit & Run... et est même allé jusqu’à écrire de nouveaux dialogues et embaucher de très crédibles doubleurs pour les enregistrer.

Capture d'écran YouTube

Le résultat est, comment dire, assez incroyable! Pour les curieux, un streameur du nom de ToastedShoes a d’ailleurs partagé un montage d’une quinzaine de minutes de son expérience avec le mod d’OmegaFactory.

Évidemment, l’ensemble de l’œuvre est très absurde. Au lieu d’une hache, Homer utilise son fidèle Wonder Bat, la scène des funérailles de la mère, remplacée ici par Marge, est absolument ridicule et le duo père-fils part à la chasse de «Bambi» dans les premières minutes du jeu.

Capture d'écran YouTube

Cela dit, le clou de cette version Simpson de God of War est probablement l’inclusion de ce cher – et toujours très intense – Ned Flanders, qui vient remplacer l’Étranger (The Stranger).

Capture d'écran YouTube

Et pour celles et ceux qui connaissent un peu le jeu, vous l’aurez deviné, le très violent combat entre Kratos et l’Étranger prend une tout autre dimension avec Homer et Ned qui s’échangent les coups.

Capture d'écran YouTube

Bref, c’est du beau et, surtout, de l’hilarant travail de la part d’OmegaFactory.

De quoi faire patienter un peu avant God of War: Ragnarok, qui, rappelons-le, doit toujours sortir en 2022 selon Sony.

