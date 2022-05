Aquaman 2: Jason Momoa et James Wan auraient sauvé le rôle d'Amber Heard

Jason Momoa et James Wan auraient sauvé le rôle d'Amber Heard dans Aquaman 2, selon la consultante de l'industrie du divertissement, Kathryn Arnold.

L'ancienne productrice devenue consultante de l'industrie du divertissement s'est rendue à la barre des témoins lors du procès en diffamation d'Amber Heard et Johnny Depp lundi (23 mai 22).

L'acteur de Pirates des Caraïbes poursuit son ex-femme pour s'être décrite comme une personnalité publique représentant la violence conjugale dans un éditorial de 2018 du Washington Post. Tout au long du procès, son équipe juridique a fait valoir que l'article d'Amber Heard lui avait coûté des rôles au cinéma, notamment dans Pirates des Caraïbes 6, et les avocats de cette dernière ont fait valoir qu'elle avait également perdu des opportunités financières.

Kathryn Arnold a soutenu ces affirmations lors de son témoignage. Elle a allégué que la présence de la star avait été presque supprimée de la suite d'Aquaman, Aquaman and the Lost Kingdom, mais que Jason Momoa et le réalisateur James Wan étaient « déterminés » et « inflexibles » qu'elle soit dans le film.

Amber Heard se serait entraînée cinq heures par jour pendant plusieurs mois avant de découvrir grâce à une costumière que son rôle avait été « diminué ». Kathryn Arnold a ajouté que son personnage devait avoir une histoire « romantique forte pendant tout le film » ainsi que de « superbes séquences d'action » avant que celles-ci ne soient « coupées » et que son arc narratif soit « radicalement réduit ».

Soulignant le raisonnement du studio pour ces décisions, Kathryn Arnold a déclaré : « Ils (Hollywood) aiment son travail mais ils ne peuvent pas travailler avec elle car chaque fois que son nom est mentionné, la négativité s'embrase à nouveau. » Elle a décrit la réputation de l'actrice comme « très mauvaise ».

Amber Heard avait précédemment affirmé devant le tribunal que son rôle dans la suite avait été « réduit » et qu'un tas de ses scènes d'action avaient été coupées. Elle contre-attaque Johnny Depp pour diffamation après que son équipe juridique a qualifié ses allégations de fausses dans la presse. Le procès se poursuit cette semaine, les plaidoiries finales devant être entendues le 27 mai.