Call of Duty: Modern Warfare 2 arrivera cet automne [VIDÉO]

Mardi après-midi, Activision et Infinity Ward ont offert un petit amuse-bouche aux fans de Call of Duty en dévoilant la date de sortie de Modern Warfare 2.

Dans le nouveau teaser filmé par un drone à haute vitesse, on peut voir les illustrations officielles du nouveau jeu exposées sur des conteneurs dans un port, présentant les opérateurs du capitaine John Price, Ghost, John «Soap» MacTavish, Kyle «Gaz» Garrick et le nouveau venu colonel Alejandro Vargas des Forces spéciales mexicaines. À la grande déception des fans, il n’y a malheureusement pas de gameplay.

Ce teaser révèle également une date pour un potentiel dévoilement du jeu, le 8 juin prochain. On se rappelle que des informations partagées par Activision indiquaient qu’un nouveau moteur graphique serait utilisé pour Modern Warfare 2, de même qu’une mouture entièrement revue de Call of Duty: Warzone.

Capture d'écran Activision

En février dernier, Activision avait confirmé que le prochain Call of Duty serait une suite directe de Call of Duty: Modern Warfare de 2019. On se rappelle qu’il s’agit du reboot de la série d’Infinity Ward qui avait débuté en 2007 avec Call of Duty 4: Modern Warfare. En avril, c’était sans surprise qu’on apprenait le nom du nouveau jeu via une publication Twitter.

Il faudra donc attendre le 8 juin pour en savoir plus sur les allures que prendra Modern Warfare 2, et le 28 octobre pour officiellement y jouer.

