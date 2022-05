LEGO: l'ensemble «La nuit étoilée» de Van Gogh fera rêver les amateurs d'art [PHOTOS]

Il sera bientôt possible de posséder sa propre version de «La nuit étoilée» par Vincent Van Gogh, l’une des œuvres postimpressionnistes les plus connues. Ceci a été rendu possible grâce au programme LEGO Ideas et à l’imagination d’un fan.

Conçu par Truman Cheng, un fan de 25 ans à Hong Kong et en collaboration avec le MoMA, cet hommage tridimensionnel de la toile de 1889 arrivera en ligne et dans les magasins LEGO dès le 1er juin.

Courtoisie LEGO

En l’honneur de Vincent Van Gogh, l’ensemble LEGO comprend une mini-figure du peintre néerlandais, munie de son pinceau, une palette de peinture, un chevalet et une mini toile imprimée. La figurine peut être rattachée via un bras pour la montrer en train de peindre la scène.

Courtoisie LEGO

Courtoisie LEGO

On pourra également accrocher le tableau au mur et en faire un excellent sujet de conversation lors des prochaines soirées entre amis.

L’ensemble, destiné à un public adulte, comprend 2316 pièces et mesure 28 cm de haut et 38 cm de largeur. Il sera disponible dès le 1er juin sur LEGO.ca et dans les magasins LEGO.

Courtoisie LEGO

